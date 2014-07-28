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Posted 28 июля 2014,, 09:03

Published 28 июля 2014,, 09:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Яковлевском районе при столкновении с БМВ погиб 15-летний мопедист

28 июля 2014, 09:03
В минувшие выходные в Белгородской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, 17 получили травмы, в том числе пять пешеходов.
Сюжет
ДТП

Поздно вечером 27 июля на автодороге Москва – Крым в Яковлевском районе «Хёндай Тусон» сбил 33-летнего мужчину. Он скончался на месте.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом в Яковлевском районе случилось вечером 26 июля. 15-летний подросток на мопеде при повороте налево столкнулся с BMW-520D. Мальчик погиб на месте, его 10-летнюю пассажирку отвезли в центральную районную больницу.

В ночь с 25 на 26 июля на улице Надежды в Старом Осколе насмерть разбился 18-летний мотоциклист за рулём «Ямахи». Он не справился с управлением и перевернулся. Его 41-летняя пассажирка получила травмы.

Вблизи села Жуково в Алексеевском районе ВАЗ-21099 врезался в ехавшую навстречу «Газель». В аварии пострадал 31-летний пассажир ВАЗа, 32-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

На улице Чичерина в Белгороде «семёрка» врезалась в забор, в больницу попал 39-летний пассажир. Водитель также отказался от обследования на наличие алкоголя в крови.

На автодороге Белгород – Никольское в Белгородском районе «Мерседес 220Е» въехал в бордюр, после чего перевернулся и врезался в дерево. В аварии пострадали 20-летний водитель и четыре его пассажира: женщины 25 и 39 лет, мужчина 40 лет и 12-летний ребёнок, сообщает «Маршрут 31».

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Мария#Дорожно-транспортное происшествие
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