В Яковлевском районе при столкновении с БМВ погиб 15-летний мопедист

На автодороге Белгород – Никольское в Белгородском районе «Мерседес 220Е» въехал в бордюр, после чего перевернулся и врезался в дерево. В аварии пострадали 20-летний водитель и четыре его пассажира: женщины 25 и 39 лет, мужчина 40 лет и 12-летний ребёнок, сообщает «Маршрут 31».