Ко Дню города в Белгороде откроют сторожевую башню

Помимо башни, ко Дню города белгородцам подарят ледовый дворец «Серебряный Донец» на улице Корочанской, в который вложили 260 млн рублей, сквер на улице Есенина, детский сад на 100 мест в бывшем доме Акиньшиных на бульваре Юности и филиал детской поликлиники на Крейде. Также в Белгороде откроют три новых памятника.