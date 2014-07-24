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Posted 24 июля 2014,, 07:35

Published 24 июля 2014,, 07:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ко Дню города в Белгороде откроют сторожевую башню

24 июля 2014, 07:35
Культурно-досуговый комплекс «Сторожевая башня» строится рядом с пересечением проспектов Богдана Хмельницкого и Славы и воссоздаст часть укреплений старинной Белгородской крепости середины XVII века.

Планируется, что сторожевую башню со смотровой площадкой, рестораном и паркингом откроют к 5 августа. В XVII веке башня являлась оборонительным сооружением крепости Белгород и была, по сути, городом, состоящим из центральной площади, митрополичьего двора и жилых кварталов, окружённых земляным валом, рвом и стенами.

Помимо башни, ко Дню города белгородцам подарят ледовый дворец «Серебряный Донец» на улице Корочанской, в который вложили 260 млн рублей, сквер на улице Есенина, детский сад на 100 мест в бывшем доме Акиньшиных на бульваре Юности и филиал детской поликлиники на Крейде. Также в Белгороде откроют три новых памятника.

Оксана Артёмова

#Новости#Город#Мария#День города#Ледовый дворец#Сторожевая башня
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