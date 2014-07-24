Ко Дню города в Белгороде откроют сторожевую башню

Posted 24 июля 2014,, 07:35
Published 24 июля 2014,, 07:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Планируется, что сторожевую башню со смотровой площадкой, рестораном и паркингом откроют к 5 августа. В XVII веке башня являлась оборонительным сооружением крепости Белгород и была, по сути, городом, состоящим из центральной площади, митрополичьего двора и жилых кварталов, окружённых земляным валом, рвом и стенами.
Помимо башни, ко Дню города белгородцам подарят ледовый дворец «Серебряный Донец» на улице Корочанской, в который вложили 260 млн рублей, сквер на улице Есенина, детский сад на 100 мест в бывшем доме Акиньшиных на бульваре Юности и филиал детской поликлиники на Крейде. Также в Белгороде откроют три новых памятника.
Оксана Артёмова