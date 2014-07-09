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Posted 9 июля 2014, 18:35

Published 9 июля 2014, 18:35

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Ректор НИУ «БелГУ» вошёл в состав трёх комиссий Общественной Палаты

9 июля 2014, 18:35
Сегодня состоялась встреча Общественной палаты V созыва с президентом страны Владимиром Путиным. Белгородскую область в Общественной палате представляет доктор политических наук, профессор Олег Полухин.

Приветствуя членов Палаты, глава государства дал оценку роли этого института в жизни общества: «Конечно, очень важна и чисто экспертная составляющая, но не менее важно воздействие Общественной палаты на общественное мнение и, таким образом, влияние на окончательное принятие решения».

Члены Общественной палаты уже распределили обязанности и вошли в состав различных комиссий. Представитель Белгородской области, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин вошёл с правом решающего голоса в комиссию по развитию науки и образования. Помимо этого, с правом совещательного голоса ­– в комиссию по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий и в комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

В своём комментарии «Бел.Ру» Олег Николаевич подчеркнул, что главным направлением для него как в профессиональной, так и в общественной деятельности является развитие науки и образования, но он также посчитал важным принимать участие в работе двух других комиссий.

Олег Полухин высказал уверенность в том, что все мнения и решения Общественной палаты будут услышаны президентом и правительством страны. Он подчеркнул, что в соответствии с новым законом, полномочия Общественной палаты значительно расширены, и очень важно, что в её состав теперь обязательно входит хотя бы один представитель от каждого региона.

#Новости#Общественная палата#БелГУ#Путин#Мария#Общество
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