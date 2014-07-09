Ректор НИУ «БелГУ» вошёл в состав трёх комиссий Общественной Палаты

Posted 9 июля 2014, 18:35
Published 9 июля 2014, 18:35
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Приветствуя членов Палаты, глава государства дал оценку роли этого института в жизни общества: «Конечно, очень важна и чисто экспертная составляющая, но не менее важно воздействие Общественной палаты на общественное мнение и, таким образом, влияние на окончательное принятие решения».
Члены Общественной палаты уже распределили обязанности и вошли в состав различных комиссий. Представитель Белгородской области, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин вошёл с правом решающего голоса в комиссию по развитию науки и образования. Помимо этого, с правом совещательного голоса – в комиссию по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий и в комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
В своём комментарии «Бел.Ру» Олег Николаевич подчеркнул, что главным направлением для него как в профессиональной, так и в общественной деятельности является развитие науки и образования, но он также посчитал важным принимать участие в работе двух других комиссий.
Олег Полухин высказал уверенность в том, что все мнения и решения Общественной палаты будут услышаны президентом и правительством страны. Он подчеркнул, что в соответствии с новым законом, полномочия Общественной палаты значительно расширены, и очень важно, что в её состав теперь обязательно входит хотя бы один представитель от каждого региона.