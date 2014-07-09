Ректор НИУ «БелГУ» вошёл в состав трёх комиссий Общественной Палаты

Олег Полухин высказал уверенность в том, что все мнения и решения Общественной палаты будут услышаны президентом и правительством страны. Он подчеркнул, что в соответствии с новым законом, полномочия Общественной палаты значительно расширены, и очень важно, что в её состав теперь обязательно входит хотя бы один представитель от каждого региона.