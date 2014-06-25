Белгородская область продаст государственные облигации на 5 миллиардов рублей

15 % номинальной стоимости бумаг по графику амортизации долга планируется погасить в дату выплаты восьмого купона. Ещё 30 % будет погашено в дату выплаты 12-го купона. В дату 14-го купона погасятся следующие 10 %, в дату 16-го и 19-го ещё по 20 %. Оставшиеся 5 % будут погашены в дату выплаты последнего, 28-го купона.