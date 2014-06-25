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Белгородская область продаст государственные облигации на 5 миллиардов рублей

25 июня 2014, 16:14
Книга приёма соответствующих заявок вчера была закрыта региональным департаментом финансов и бюджетной политики.

Инвесторы подали 57 заявок, общая сумма которых превысила 15 миллиардов рублей в диапазоне 10,40-11,30 % годовых, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Номинал каждой ценной бумаги равен одной тысяче рублей, а срок обращения облигаций составляет 7 лет. Ставка купона – 10,65 % годовых.

Всего предусмотрено 28 купонов, которые будут выпускать каждый 91 день. Ставки всех купонов равны между собой.

15 % номинальной стоимости бумаг по графику амортизации долга планируется погасить в дату выплаты восьмого купона. Ещё 30 % будет погашено в дату выплаты 12-го купона. В дату 14-го купона погасятся следующие 10 %, в дату 16-го и 19-го ещё по 20 %. Оставшиеся 5 % будут погашены в дату выплаты последнего, 28-го купона.

Техническое размещение выпуска пройдет на Московской межбанковской валютной бирже 30 июня 2014 года. ВТБ Капитал выступил агентом по размещению, а также организатором совместно со Sberbank CIB.

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