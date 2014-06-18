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Posted 18 июня 2014, 06:04

Published 18 июня 2014, 06:04

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Олег Полухин поучаствовал в первом пленарном заседании Общественной палаты России пятого состава

18 июня 2014, 06:04
Ранее ректор БелГУ был избран членом Общественной палаты от Белгородской области.

На заседании члены Общественной палаты выбрали руководство организации, сформировали структуру и наметили основные направления деятельности на ближайшие три года.

Во время пленарного заседания прошло видеовключение с Белгородской областью. О работе с беженцами в регионе рассказал замглавы Координационного штаба Общественной палаты по ситуации на Украине Георгий Фёдоров, информирует пресс-служба БелГУ.

В комментарии ИА «Бел.Ру» Олег Полухин сообщил, что планирует войти с правом решающего голоса в комиссию Общественной палаты России по развитию науки и образования, которую возглавил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

#Новости#БелГУ#Общественная палата#Мария#Общество
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