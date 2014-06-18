Олег Полухин поучаствовал в первом пленарном заседании Общественной палаты России пятого состава

Posted 18 июня 2014, 06:04
Published 18 июня 2014, 06:04
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На заседании члены Общественной палаты выбрали руководство организации, сформировали структуру и наметили основные направления деятельности на ближайшие три года.
Во время пленарного заседания прошло видеовключение с Белгородской областью. О работе с беженцами в регионе рассказал замглавы Координационного штаба Общественной палаты по ситуации на Украине Георгий Фёдоров, информирует пресс-служба БелГУ.
В комментарии ИА «Бел.Ру» Олег Полухин сообщил, что планирует войти с правом решающего голоса в комиссию Общественной палаты России по развитию науки и образования, которую возглавил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.