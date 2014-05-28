Студенты Белгородского госуниверситета получили возможность учиться в Китае

«Учитывая текущую международную ситуацию, мировую глобализацию, мы считаем, что у нас большие перспективы в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям. На это нас ориентирует и недавний визит президента России Владимира Путина в Китайскую народную республику, и те договоры, которые были подписаны в ходе этого визита. Я уверен, что мы на правильном пути и заключённые сегодня соглашения будут служить интересам и наших граждан, и китайского народа», – отметил Олег Николаевич.