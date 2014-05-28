Студенты Белгородского госуниверситета получили возможность учиться в Китае

Posted 28 мая 2014, 07:10
Published 28 мая 2014, 07:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Делегация из Китая во главе с президентом Дэчжоуского государственного университета Ли Баохай вчера посетила Белгородский государственный университет. Среди гостей также были начальник управления кадров и занятости Ян Чжаочжэн, начальник управления международных связей Ма Инсинь, директор института экономики и управления Сян Цзыг и директор института текстиля и одежды Сюй Цзин.
Китайской делегации представили университетский кампус, музей, зимний сад, а также учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной.
Во время подписания соглашения о сотрудничестве между НИУ «БелГУ» и ДГУ по реализации программ обмена студентами и преподавателями Олег Полухин отметил, что фактически вузы дружат уже десять лет. За это время НИУ «БелГУ» и ДГУ реализовали несколько совместных образовательных проектов. В том числе в рамках такого сотрудничества в ДГУ появился Центр русского языка, а в БелГУ – Центр китайского языка и культуры.
«Учитывая текущую международную ситуацию, мировую глобализацию, мы считаем, что у нас большие перспективы в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям. На это нас ориентирует и недавний визит президента России Владимира Путина в Китайскую народную республику, и те договоры, которые были подписаны в ходе этого визита. Я уверен, что мы на правильном пути и заключённые сегодня соглашения будут служить интересам и наших граждан, и китайского народа», – отметил Олег Николаевич.
Вузы договорились о развитии совместных научно-исследовательских и образовательных программ и обмене студентами и преподавателями. А в рамках реализации совместной образовательной программы по направлению «Филология» (Русский язык как иностранный) студенты ДГУ теперь смогут изучать русский язык в стенах БелГУ в течение семестра.
Как отмечает пресс-служба БелГУ, более ранние образовательные программы позволили двум преподавателям института межкультурной коммуникации и международных отношений ДГУ вести образовательную деятельность уже в этом учебном году.