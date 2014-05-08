О преподавании и изучении отечественной истории

Каждый год мы отмечаем День Победы советского народа в Великой Отечественной войне как главный государственный праздник, объединяющий и сплачивающий нас. И сегодня, 69 лет спустя, мы всё больше осознаём важность сохранения памяти о подвиге наших отцов и дедов. Мы обязаны передавать эту память из поколения в поколение, воспитывать в молодёжи патриотизм, уважение к своей истории. Потому что любовь к Родине – это, прежде всего, ощущение своей кровной связи с ней. Пренебрежение этими ценностями, искажение истории ведут к повторению трагедии. И пример тому – события в Украине.