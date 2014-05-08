О преподавании и изучении отечественной истории

Posted 8 мая 2014, 07:30
Published 8 мая 2014, 07:30
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Каждый год мы отмечаем День Победы советского народа в Великой Отечественной войне как главный государственный праздник, объединяющий и сплачивающий нас. И сегодня, 69 лет спустя, мы всё больше осознаём важность сохранения памяти о подвиге наших отцов и дедов. Мы обязаны передавать эту память из поколения в поколение, воспитывать в молодёжи патриотизм, уважение к своей истории. Потому что любовь к Родине – это, прежде всего, ощущение своей кровной связи с ней. Пренебрежение этими ценностями, искажение истории ведут к повторению трагедии. И пример тому – события в Украине.
Мы глубоко скорбим обо всех погибших в Одессе, Славянске, других городах и осуждаем эту войну против собственного народа. В то же время мы должны мобилизовать все здоровые силы нашего общества и противостоять «коричневой угрозе», прежде всего, сохраняя наши исконные духовно-нравственные ценности, передавая из поколения в поколение истинные исторические знания.
На недавнем заседании Общественного совета нашего университета мы решили расширить изучение отечественной истории, воссоздать факультативы по изучению государственной символики. Считаю, что наши преподаватели истории обязаны выработать общие подходы и привести учебные программы в соответствие с поставленной задачей – формировать гражданское сознание, основываясь на правдивом изложении исторических фактов. Особенно это касается истории Великой Отечественной войны. С сожалением констатирую, что за последние 15 лет в нашем университете не была защищена ни одна диссертация на эту тему. А военная история Белгородчины, где проходило самое грандиозное танковое сражение, ставшее поворотным моментом в войне, достойна стать предметом серьёзных научных исследований.
Сегодня становится всё меньше очевидцев тех событий, и от историков зависит, какое прошлое будет преподнесено будущим поколениям. В преддверии 69-й годовщины Великой Победы, за год до юбилейной даты прошу высказать своё мнение о том, какими могут быть формы работы по формированию гражданского сознания, воспитанию патриотизма в нашем коллективе.