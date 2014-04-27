Более полутора тысяч абитуриентов будут зачислены в БелГУ на бюджетные места

Posted 27 апреля 2014, 07:06
Published 27 апреля 2014, 07:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По словам ректора Белгородского госуниверситета, в новом учебном году планируется набрать порядка 3600 первокурсников. Из них 1600, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ и прошедших предусмотренные для ряда направлений подготовки дополнительные испытания, будут зачислены на бюджетные места. Причём, в этом году будет действовать и система набора по контракту как на бюджетные места, так и на коммерческой основе. Контракты будут заключаться между абитуриентом, университетом и будущим работодателем. В первую очередь, по контракту будут готовить необходимых для региона специалистов – медиков и педагогов.
Ректор вуза также сообщил, что, как и в прошлом году, сохранятся преференции для высокобалльников (240 и выше). «Для нас принципиально важен уровень подготовки поступающих к нам абитуриентов, – подчеркнул Олег Полухин, – Поэтому мы и в эту приёмную кампанию сохраняем те же условия: суммарные баллы – не ниже 130, а для высокобалльников – гарантированное общежитие иногородним и ректорская стипендия в размере тысячи рублей всем, независимо от формы обучения».
О. Полухин отметил, что, несмотря на перенасыщенность рынка труда юристами и экономистами, эти специальности по-прежнему пользуются спросом, хотя максимальный конкурс – в медицинский институт. Правительство страны и региона принимает меры по выравниванию спроса и предложения на специалистов разного профиля, в том числе увеличивая стоимость обучения и ограничивая набор по ряду специальностей. Университет тоже участвует в этом процессе, так как один из важнейших показателей эффективности вузов – это уровень трудоустройства выпускников по специальности. В связи с этим, ректор отметил, что на рынке труда области будут востребованы не только медицинские работники, но и биотехнологи, горные инженеры, другие инженерные специальности, и призвал абитуриентов выбирать перспективные направления подготовки, сообщает пресс-служба вуза.