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Posted 27 апреля 2014, 07:06

Published 27 апреля 2014, 07:06

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Более полутора тысяч абитуриентов будут зачислены в БелГУ на бюджетные места

27 апреля 2014, 07:06
Ректор вуза Олег Полухин озвучил контрольные цифры приёма в университет на 2013-2015 учебный год и рассказал об изменениях в порядке проведения приёмной кампании.

По словам ректора Белгородского госуниверситета, в новом учебном году планируется набрать порядка 3600 первокурсников. Из них 1600, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ и прошедших предусмотренные для ряда направлений подготовки дополнительные испытания, будут зачислены на бюджетные места. Причём, в этом году будет действовать и система набора по контракту как на бюджетные места, так и на коммерческой основе. Контракты будут заключаться между абитуриентом, университетом и будущим работодателем. В первую очередь, по контракту будут готовить необходимых для региона специалистов – медиков и педагогов.

Ректор вуза также сообщил, что, как и в прошлом году, сохранятся преференции для высокобалльников (240 и выше). «Для нас принципиально важен уровень подготовки поступающих к нам абитуриентов, – подчеркнул Олег Полухин, – Поэтому мы и в эту приёмную кампанию сохраняем те же условия: суммарные баллы – не ниже 130, а для высокобалльников – гарантированное общежитие иногородним и ректорская стипендия в размере тысячи рублей всем, независимо от формы обучения».

О. Полухин отметил, что, несмотря на перенасыщенность рынка труда юристами и экономистами, эти специальности по-прежнему пользуются спросом, хотя максимальный конкурс – в медицинский институт. Правительство страны и региона принимает меры по выравниванию спроса и предложения на специалистов разного профиля, в том числе увеличивая стоимость обучения и ограничивая набор по ряду специальностей. Университет тоже участвует в этом процессе, так как один из важнейших показателей эффективности вузов – это уровень трудоустройства выпускников по специальности. В связи с этим, ректор отметил, что на рынке труда области будут востребованы не только медицинские работники, но и биотехнологи, горные инженеры, другие инженерные специальности, и призвал абитуриентов выбирать перспективные направления подготовки, сообщает пресс-служба вуза.

#Новости#БелГУ#Бюджетные места#Образование#Мария#Наука
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