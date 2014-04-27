Более полутора тысяч абитуриентов будут зачислены в БелГУ на бюджетные места

О. Полухин отметил, что, несмотря на перенасыщенность рынка труда юристами и экономистами, эти специальности по-прежнему пользуются спросом, хотя максимальный конкурс – в медицинский институт. Правительство страны и региона принимает меры по выравниванию спроса и предложения на специалистов разного профиля, в том числе увеличивая стоимость обучения и ограничивая набор по ряду специальностей. Университет тоже участвует в этом процессе, так как один из важнейших показателей эффективности вузов – это уровень трудоустройства выпускников по специальности. В связи с этим, ректор отметил, что на рынке труда области будут востребованы не только медицинские работники, но и биотехнологи, горные инженеры, другие инженерные специальности, и призвал абитуриентов выбирать перспективные направления подготовки, сообщает пресс-служба вуза.