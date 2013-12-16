УБРиР поздравляет белгородских предпринимателей с наступлением торгового нового года

Posted 16 декабря 2013,, 08:41
Published 16 декабря 2013,, 08:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Многие белгородцы дают себе зарок не отправляться на шопинг в последние дни перед праздником и всё покупать заранее. Однако в этом году всё повторится снова, и предпринимателей в сфере розничной торговли ожидают горячие дни. Одной из проблем, встающих в эти дни перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса, является сдача выручки, так как в городе пробки, у банков короткий день, уже не работают бухгалтеры, кассиры и водители.
Однако с помощью удобных сервисов Уральского банка реконструкции и развития предприниматель или его доверенные лица смогут оперативно сдавать выручку в удобном месте, в удобное время. УБРиР подготовил комплексное специальное предложение для предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли и бытовых услуг.
- возможность оперативно сдавать выручку через банкоматы УБРиР в любой день, даже поздним вечером, не тратя время на поездки в банк и не подстраиваясь под режим работы других организаций;
- возможность сдавать наличные в любом офисе банка на всей территории обслуживания УБРиР вне зависимости от того, в каком отделении и даже в каком городе обслуживается расчётный счёт. Предприниматель, собственник бизнеса, где бы он ни был, получит sms-уведомление о том, что его доверенные сотрудники сдали выручку и поступившие средства доступны для расчётов через интернет-банк в online-режиме;
- сниженная комиссия на торговый и интернет-эквайринг в случае оформления заявки до 31 января 2014 года – 2,014 %.
Уральский банк реконструкции и развития создаёт все условия для того, чтобы ничто не смогло повлиять на успешное ведение бизнеса. Достаточно оценить простоту и удобство работы с УБРиР в праздники и пользоваться услугами весь год.
ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.
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