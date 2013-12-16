УБРиР поздравляет белгородских предпринимателей с наступлением торгового нового года

Многие белгородцы дают себе зарок не отправляться на шопинг в последние дни перед праздником и всё покупать заранее. Однако в этом году всё повторится снова, и предпринимателей в сфере розничной торговли ожидают горячие дни. Одной из проблем, встающих в эти дни перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса, является сдача выручки, так как в городе пробки, у банков короткий день, уже не работают бухгалтеры, кассиры и водители.