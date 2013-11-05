Гражданские конфликты в Белгороде теперь будут разбирать при участии медиатора

Posted 5 ноября 2013, 14:13
Published 5 ноября 2013, 14:13
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Медиация – признанный альтернативный метод решения гражданского спора при участии нейтральной незаинтересованной стороны, которая способна помощь спорящим сторонам прийти к взаимовыгодному решению. Присутствовавший на церемонии открытия центра ректор БелГУ Олег Полухин отметил важность медиации как формы решения гражданских конфликтов. «Центр не только поможет решать гражданские иски, не доводя их до судебного процесса, но и будет готовить квалифицированных специалистов-медиаторов, которые смогут оказывать эти услуги во всех муниципальных образованиях области», - подчеркнул глава учебного заведения.
По словам председателя Арбитражного суда Белгородской области Андрея Шеина, идея создания центра медиации возникла ещё в 2001 году, и его создание на площадке Белгородского госуниверситета – большой шаг не только в решении проблемы досудебного урегулирования споров, но и в повышении правовой культуры населения.
Дела в центре медиации будут разбираться как во внесудебном порядке, так и в рамках уже начатого судебного процесса. Директором только что созданного центра стала Ольга Костина, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института БелГУ.