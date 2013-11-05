Гражданские конфликты в Белгороде теперь будут разбирать при участии медиатора

Медиация – признанный альтернативный метод решения гражданского спора при участии нейтральной незаинтересованной стороны, которая способна помощь спорящим сторонам прийти к взаимовыгодному решению. Присутствовавший на церемонии открытия центра ректор БелГУ Олег Полухин отметил важность медиации как формы решения гражданских конфликтов. «Центр не только поможет решать гражданские иски, не доводя их до судебного процесса, но и будет готовить квалифицированных специалистов-медиаторов, которые смогут оказывать эти услуги во всех муниципальных образованиях области», - подчеркнул глава учебного заведения.