В Белгороде пройдут «Дни другого кино»

Posted 25 октября 2013,, 10:30
Published 25 октября 2013,, 10:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В программу фестиваля вошли 10 картин, которые, по мнению отборщиков, наиболее показательно отражают современное российское кино. Действие во всех фильмах развивается в современной России, главные темы – поиск причин изматывающего душевного беспокойства и рецептов борьбы с ним. Большая часть фильмов – дебюты начинающих режиссёров.
В кинотеатре «Синема Парк» белгородцы смогут посмотреть триллер «Разносчик», жёсткую драму Арсения Гончукова «Полёт. Три дня после катастрофы», пронзительную мелодраму о несчастной любви «Прощание», лирические комедии «Московские сумерки», «Про жену, мечту и ещё одну». Любителей трагикомедий могут заинтересовать картины «Отдать концы», «Больше – Меньше». В программу фестиваля войдут «Небесные жены луговых мари», документальный фильм «Труба» и «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским.
По словам организаторов, фильмы мейнстрима призваны показать красивую сказку, представить выдуманную реальность, они позволяют на полтора часа забыться и помечтать. «Другое кино» стимулирует зрителя на внутренний диалог, если не с самим с собой, то с автором – это может быть ярое несогласие или полное взаимопонимание, но в отличие от блокбастеров эти картины остаются со зрителями надолго.