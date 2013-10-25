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Posted 25 октября 2013,, 10:30

Published 25 октября 2013,, 10:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде пройдут «Дни другого кино»

25 октября 2013, 10:30
С 30 октября по 13 ноября на областном киноэкране покажут наиболее яркие российские фильмы сезона в рамках четвёртого Всероссийского фестиваля «Дни другого кино».

В программу фестиваля вошли 10 картин, которые, по мнению отборщиков, наиболее показательно отражают современное российское кино. Действие во всех фильмах развивается в современной России, главные темы – поиск причин изматывающего душевного беспокойства и рецептов борьбы с ним. Большая часть фильмов – дебюты начинающих режиссёров.

В кинотеатре «Синема Парк» белгородцы смогут посмотреть триллер «Разносчик», жёсткую драму Арсения Гончукова «Полёт. Три дня после катастрофы», пронзительную мелодраму о несчастной любви «Прощание», лирические комедии «Московские сумерки», «Про жену, мечту и ещё одну». Любителей трагикомедий могут заинтересовать картины «Отдать концы», «Больше – Меньше». В программу фестиваля войдут «Небесные жены луговых мари», документальный фильм «Труба» и «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским.

По словам организаторов, фильмы мейнстрима призваны показать красивую сказку, представить выдуманную реальность, они позволяют на полтора часа забыться и помечтать. «Другое кино» стимулирует зрителя на внутренний диалог, если не с самим с собой, то с автором – это может быть ярое несогласие или полное взаимопонимание, но в отличие от блокбастеров эти картины остаются со зрителями надолго.

#Новости#Культура#Мария#Синема парк#Дни другого кино
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