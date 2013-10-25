В Белгороде пройдут «Дни другого кино»

По словам организаторов, фильмы мейнстрима призваны показать красивую сказку, представить выдуманную реальность, они позволяют на полтора часа забыться и помечтать. «Другое кино» стимулирует зрителя на внутренний диалог, если не с самим с собой, то с автором – это может быть ярое несогласие или полное взаимопонимание, но в отличие от блокбастеров эти картины остаются со зрителями надолго.