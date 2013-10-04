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Posted 4 октября 2013,, 07:21

Published 4 октября 2013,, 07:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня

4 октября 2013, 07:21
ИА «Бел.Ру» предлагает своим читателям интересно и с пользой провести первые октябрьские выходные: посетить музеи, концертные и спортивные мероприятия.

ВЫСТАВКИ

5 октября

Пушкинская библиотека-музей, ул. Ватутина, 7

10:00 «Дарья Гавриленко. Книжная иллюстрация и Дмитрий Семёнов. Анимация», «Пушкин и Белгородчина».

Телефон для справок: (4722) 54-98-52.

6 октября

Музей занимательных наук «Экспериментаниум», ул. Щорса, 54, 3-й этаж

10:00 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики, электричества, магнетизма и акустики.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Анималистика».

Телефон для справок: (4722) 32-37-53.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», «Ихтиофауна и аквакультура Белгородской области», «Как я люблю тот вымысел прекрасный», «Титан инженерной мысли», «Публицист, литературный критик, революционер».

Телефон для справок: (4722) 32-25-64.

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «От ремесла к искусству».

Телефон для справок: (4722) 26-84-96.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Музыка полутеней», «Художник и война», «Пространство цвета», «Русская икона XVII - начала XX веков». Персональная выставка икон Сергея Ратникова.

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 «Фотография - судьба моя», «Белогорье - поле отчее».

Телефон для справок: (4722) 31-35-36.

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2а

10:00 «Курская битва. Знать и помнить», «На земле опалённой».

Телефон для справок: (4722) 32-96-89.

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

10:00 «Мелочи жизни», «Задонщина», «Многоцветная мозаика жизни».

Телефон для справок: (4722) 30-42-21.

Выставочный зал Творческого союза «Гильдия мастеров», ул. Мичурина, 54

ТЕАТР

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, Соборная площадь, 1

5 октября

18:00 «Мещанин во дворянстве». Комедия в двух действиях.

6 октября

18:00 «Забыть Герострата!». Трагикомедия в двух действиях.

Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5б/8

5 октября

11:00 (малый зал) «Гуси-Лебеди». Сказка для детей с 3 лет.

11:00, 13:00 (большой зал) «Приключения Чиполлино». Сказка-притча для детей с 4 лет.

6 октября

11:00, 13:00 «Терёшечка». Сказка для детей с 4 лет.

Телефоны для справок: (4722) 26-16-63, 26-72-93.

КИНО

5-6 октября

Белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть киноновинки: комедию «Всё включено 2», музыкальные приключения «Metallica: Сквозь невозможное», триллеры «Астрал» и «Гравитация». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

КОНЦЕРТЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

5 октября

Центр досуга, ул. Ватутина, 2а

17:00 «Благодарность за старость». Концерт ко Дню пожилого человека.

Телефон для справок: (4722) 21-52-78.

«Сопрано» (пицерия), ул. Костюкова, 14

19:00 «Осенние листья». Концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека.

6 октября

Дворец спорта «Космос», ул. Королёва, 5

18:00 Концерт Софии Ротару.

Телефон для справок: (4722) 55-16-77.

Старогородский ДК, ул. Корочанская, 320

15:00 «Вечно молодые и сердцем и душой!» Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека.

Телефон для справок: (4722) 21-75-68.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ШОУ

5 октября

ДК «Солнечный», с. Мухоудеровка, Алексеевский район

10:00 «Удеровский листопад». Областной литературно-музыкальный фестиваль, посвящённый 200-летию со дня рождения нашего земляка, поэта, философа и просветителя Николая Владимировича Станкевича.

Старогородский ДК, ул. Корочанская, 320

16:00 «Моя родословная». Конкурс.

Телефон для справок: (4722) 21-75-68.

ЗООВЫСТАВКИ, ЦИРК

5-6 октября

ТРЦ «Рио», просп. Б. Хмельницкого, 164

11:00 Выставка-зоопарк «Парад обезьян».

11:00 Выставка «Попугаи и хищные птицы».

Площадка перед киноцентром «Русич», просп. Ватутина, 8

18:00 Цирк Юрия Никулина.

ЭКСКУРСИИ

Ботанический сад БелГУ, ул. Победы, 85, корпус 12

5-6 октября

11:00 Экскурсии на электроавтобусе.

Телефон для справок: (4722) 30-11-00.

Белгородский зоопарк, просп. Б. Хмельницкого, 16а

5 октября

5-6 октября

Телефон для справок: (4722) 32-10-33.

СПОРТ

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

5 октября

19:30, 21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.

6 октября

15:30 (для семейного катания), 17:00, 18:40 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

ДОСУГ

5 октября

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к

9:00 Заседание в клубе филателистов и нумизматов «Дорогами истории».

16:30 «Не забывайте никогда учителей». Танцевально-развлекательная программа.

Телефон для справок: (4722) 34-97-21.

6 октября

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а

11:00 Лекция и духовная беседа настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Кирилла в рамках клуба «Слово пастыря».

Телефон для справок: (4722) 35-76-22.

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к

16:30, 19:00 «Танцуй вместе с нами». Танцевально-развлекательная программа.

Телефон для справок: (4722) 34-97-21.

Парк Победы

18:00 Вечер отдыха «Любимые мелодии».

ТРК «МЕГА ГРИНН», просп. Б. Хмельницкого, 137

14:00 Детская развлекательная программа.

ТРЦ «Рио», просп. Б. Хмельницкого, 164

14:00 Играем, мастерим, веселимся. Детская программа.

#Новости#Культура#Мария#Афиша выходного дня
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