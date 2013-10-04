Афиша выходного дня

Posted 4 октября 2013,, 07:21
Published 4 октября 2013,, 07:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ВЫСТАВКИ
5 октября
Пушкинская библиотека-музей, ул. Ватутина, 7
10:00 «Дарья Гавриленко. Книжная иллюстрация и Дмитрий Семёнов. Анимация», «Пушкин и Белгородчина».
Телефон для справок: (4722) 54-98-52.
6 октября
10:00 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики, электричества, магнетизма и акустики.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Анималистика».
Телефон для справок: (4722) 32-37-53.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», «Ихтиофауна и аквакультура Белгородской области», «Как я люблю тот вымысел прекрасный», «Титан инженерной мысли», «Публицист, литературный критик, революционер».
Телефон для справок: (4722) 32-25-64.
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «От ремесла к искусству».
Телефон для справок: (4722) 26-84-96.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Музыка полутеней», «Художник и война», «Пространство цвета», «Русская икона XVII - начала XX веков». Персональная выставка икон Сергея Ратникова.
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69
Телефон для справок: (4722) 31-35-36.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2а
Телефон для справок: (4722) 32-96-89.
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
Телефон для справок: (4722) 30-42-21.
Выставочный зал Творческого союза «Гильдия мастеров», ул. Мичурина, 54
ТЕАТР
Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, Соборная площадь, 1
5 октября
18:00 «Мещанин во дворянстве». Комедия в двух действиях.
6 октября
18:00 «Забыть Герострата!». Трагикомедия в двух действиях.
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5б/8
5 октября
11:00 (малый зал) «Гуси-Лебеди». Сказка для детей с 3 лет.
11:00, 13:00 (большой зал) «Приключения Чиполлино». Сказка-притча для детей с 4 лет.
6 октября
11:00, 13:00 «Терёшечка». Сказка для детей с 4 лет.
Телефоны для справок: (4722) 26-16-63, 26-72-93.
КИНО
5-6 октября
Белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть киноновинки: комедию «Всё включено 2», музыкальные приключения «Metallica: Сквозь невозможное», триллеры «Астрал» и «Гравитация». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
КОНЦЕРТЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
5 октября
Центр досуга, ул. Ватутина, 2а
17:00 «Благодарность за старость». Концерт ко Дню пожилого человека.
Телефон для справок: (4722) 21-52-78.
«Сопрано» (пицерия), ул. Костюкова, 14
19:00 «Осенние листья». Концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека.
6 октября
Дворец спорта «Космос», ул. Королёва, 5
18:00 Концерт Софии Ротару.
Телефон для справок: (4722) 55-16-77.
Старогородский ДК, ул. Корочанская, 320
15:00 «Вечно молодые и сердцем и душой!» Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека.
Телефон для справок: (4722) 21-75-68.
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ШОУ
5 октября
ДК «Солнечный», с. Мухоудеровка, Алексеевский район
10:00 «Удеровский листопад». Областной литературно-музыкальный фестиваль, посвящённый 200-летию со дня рождения нашего земляка, поэта, философа и просветителя Николая Владимировича Станкевича.
Старогородский ДК, ул. Корочанская, 320
16:00 «Моя родословная». Конкурс.
Телефон для справок: (4722) 21-75-68.
ЗООВЫСТАВКИ, ЦИРК
5-6 октября
ТРЦ «Рио», просп. Б. Хмельницкого, 164
11:00 Выставка-зоопарк «Парад обезьян».
11:00 Выставка «Попугаи и хищные птицы».
Площадка перед киноцентром «Русич», просп. Ватутина, 8
18:00 Цирк Юрия Никулина.
ЭКСКУРСИИ
Ботанический сад БелГУ, ул. Победы, 85, корпус 12
5-6 октября
11:00 Экскурсии на электроавтобусе.
Телефон для справок: (4722) 30-11-00.
Белгородский зоопарк, просп. Б. Хмельницкого, 16а
5 октября
5-6 октября
Телефон для справок: (4722) 32-10-33.
СПОРТ
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
5 октября
19:30, 21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.
6 октября
15:30 (для семейного катания), 17:00, 18:40 Массовые катания на коньках.
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
ДОСУГ
5 октября
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к
9:00 Заседание в клубе филателистов и нумизматов «Дорогами истории».
16:30 «Не забывайте никогда учителей». Танцевально-развлекательная программа.
Телефон для справок: (4722) 34-97-21.
6 октября
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а
11:00 Лекция и духовная беседа настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Кирилла в рамках клуба «Слово пастыря».
Телефон для справок: (4722) 35-76-22.
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к
16:30, 19:00 «Танцуй вместе с нами». Танцевально-развлекательная программа.
Телефон для справок: (4722) 34-97-21.
Парк Победы
18:00 Вечер отдыха «Любимые мелодии».
ТРК «МЕГА ГРИНН», просп. Б. Хмельницкого, 137
14:00 Детская развлекательная программа.
ТРЦ «Рио», просп. Б. Хмельницкого, 164
14:00 Играем, мастерим, веселимся. Детская программа.