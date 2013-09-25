Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2013, 14:07

Published 25 сентября 2013, 14:07

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Белгородском государственном университете обсудили меры по противодействию коррупции

25 сентября 2013, 14:07
В ведущем вузе Белгородской области состоялось первое в этом году заседание антикоррупционной комиссии.

Открывая встречу, председатель комиссии - ректор университета Олег Полухин рассказал её членам о своих впечатлениях от знакомства с одним из студенческих ресурсов в социальных сетях. Обозначив проблемные вопросы, руководитель вуза дал поручение соответствующим службам принять меры по их решению. В свою очередь студенты, входящие в состав комиссии, обсудят выявленные негативные факты в студенческом сообществе и поработают на своём уровне с учащимися-нарушителями.

Говоря о планировании работы комиссии, Олег Полухин высказал пожелание, чтобы в дальнейшем эти планы стали долгосрочными - на 3-5 лет, а также призвал активно информировать коллектив по вопросам, связанным с коррупцией.

По словам председателя комиссии, некоторые антикоррупционные меры уже дают результат. Так, абсолютно прозрачной и демократичной стала процедура перевода на бюджетные места и распределения мест в общежитиях. Ни то, ни другое не решается без студенческих советов и размещения всей информации на сайте университета.

В качестве эффективной антикоррупционной меры ректор назвал также бесконтактный способ сдачи экзаменов. Экзамены в форме тестирования, на которых не требуется обязательное присутствие экзаменатора, не дадут повода для неформальных отношений и исключат претензии к предвзятости преподавателей.

Кроме того, с отчётом о проделанной работе по профилактике коррупции на стадии приёма документов выступил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Александр Гальцев. Автоматизация работы приёмной комиссии, установка web-камер в помещениях для приёма документов и запись переговоров с абитуриентами обеспечили открытость приёмной кампании и исключили саму возможность коррупционных действий. Также в ходе приёмной кампании на телефоны горячей линии поступило более 10 тысяч звонков, сообщает пресс-служба вуза.

#Новости#БелГУ#Коррупция#Образование#Татьяна Косицына#Мария#Наука
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03