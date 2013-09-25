В Белгородском государственном университете обсудили меры по противодействию коррупции

Кроме того, с отчётом о проделанной работе по профилактике коррупции на стадии приёма документов выступил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Александр Гальцев. Автоматизация работы приёмной комиссии, установка web-камер в помещениях для приёма документов и запись переговоров с абитуриентами обеспечили открытость приёмной кампании и исключили саму возможность коррупционных действий. Также в ходе приёмной кампании на телефоны горячей линии поступило более 10 тысяч звонков, сообщает пресс-служба вуза.