В Белгородском государственном университете обсудили меры по противодействию коррупции

Posted 25 сентября 2013, 14:07
Published 25 сентября 2013, 14:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Открывая встречу, председатель комиссии - ректор университета Олег Полухин рассказал её членам о своих впечатлениях от знакомства с одним из студенческих ресурсов в социальных сетях. Обозначив проблемные вопросы, руководитель вуза дал поручение соответствующим службам принять меры по их решению. В свою очередь студенты, входящие в состав комиссии, обсудят выявленные негативные факты в студенческом сообществе и поработают на своём уровне с учащимися-нарушителями.
Говоря о планировании работы комиссии, Олег Полухин высказал пожелание, чтобы в дальнейшем эти планы стали долгосрочными - на 3-5 лет, а также призвал активно информировать коллектив по вопросам, связанным с коррупцией.
По словам председателя комиссии, некоторые антикоррупционные меры уже дают результат. Так, абсолютно прозрачной и демократичной стала процедура перевода на бюджетные места и распределения мест в общежитиях. Ни то, ни другое не решается без студенческих советов и размещения всей информации на сайте университета.
В качестве эффективной антикоррупционной меры ректор назвал также бесконтактный способ сдачи экзаменов. Экзамены в форме тестирования, на которых не требуется обязательное присутствие экзаменатора, не дадут повода для неформальных отношений и исключат претензии к предвзятости преподавателей.
Кроме того, с отчётом о проделанной работе по профилактике коррупции на стадии приёма документов выступил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Александр Гальцев. Автоматизация работы приёмной комиссии, установка web-камер в помещениях для приёма документов и запись переговоров с абитуриентами обеспечили открытость приёмной кампании и исключили саму возможность коррупционных действий. Также в ходе приёмной кампании на телефоны горячей линии поступило более 10 тысяч звонков, сообщает пресс-служба вуза.