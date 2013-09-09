Охранников белгородского клуба подозревают в избиении посетителя

Posted 9 сентября 2013,, 06:52
Published 9 сентября 2013,, 06:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, потасовка в увеселительном заведении произошла 7 сентября. В результате драки в городскую больницу Белгорода госпитализировали 29-летнего жителя Шебекино. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и гематому левого полушария.
В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подозревают охранников ночного клуба. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ.
Отметим, что не так давно под подозрение в совершении такого же преступления попал другой сотрудник охраны клуба. В полиции отмечают, что оба инцидента произошли в одном и том же белгородском заведении.