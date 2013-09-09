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Posted 9 сентября 2013,, 06:52

Published 9 сентября 2013,, 06:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Охранников белгородского клуба подозревают в избиении посетителя

9 сентября 2013, 06:52
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту очередной драки в ночном клубе Белгорода, после которой один из посетителей оказался на больничной койке. В полиции предполагают, что к избиению причастны сотрудники службы безопасности этого заведения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, потасовка в увеселительном заведении произошла 7 сентября. В результате драки в городскую больницу Белгорода госпитализировали 29-летнего жителя Шебекино. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и гематому левого полушария.

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подозревают охранников ночного клуба. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Отметим, что не так давно под подозрение в совершении такого же преступления попал другой сотрудник охраны клуба. В полиции отмечают, что оба инцидента произошли в одном и том же белгородском заведении.

#Новости#Происшествия#Полиция#Мария#Избиение#Охранник
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