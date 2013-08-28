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Posted 28 августа 2013,, 13:10

Published 28 августа 2013,, 13:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Трое нетрезвых белгородцев пересекли украинскую границу на тракторе

28 августа 2013, 13:10
Нетрезвых граждан России, которые на тракторе незаконно пересекли государственную границу Украины, задержали пограничники отдела «Троицкое» в Луганской области.

Как сообщает «Интерфакс - Украина», мужчин без документов и в состоянии алкогольного опьянения правоохранители остановили ночью неподалеку украинского села Солонцы. Владельцем трактора «МТЗ» оказался 29-летний житель Белгородской области. По его словам, он якобы хотел увидеться с родственниками в Украине, а чтобы не было скучно - прихватил с собой за компанию двух товарищей.


В отношении задержанных составлены документы административного производства.

#Новости#Происшествия#Мария#Дежурная часть#Татьяна Косицына#Трактор#Пересечение границы#Пьяные#Солоны
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