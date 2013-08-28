Трое нетрезвых белгородцев пересекли украинскую границу на тракторе

Как сообщает «Интерфакс - Украина», мужчин без документов и в состоянии алкогольного опьянения правоохранители остановили ночью неподалеку украинского села Солонцы. Владельцем трактора «МТЗ» оказался 29-летний житель Белгородской области. По его словам, он якобы хотел увидеться с родственниками в Украине, а чтобы не было скучно - прихватил с собой за компанию двух товарищей.