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Posted 27 августа 2013,, 09:45

Published 27 августа 2013,, 09:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

УБРиР предлагает воспользоваться Интернет-банком LIGHT с мобильных устройств

27 августа 2013, 09:45
Уральский банк реконструкции и развития постоянно работает над упрощением работы с расчётным счетом в Интернет-банке и предусматривает в своих сервисах максимум потребностей бизнеса. Апгрейд Интернет-банка &lt;a href= "http://www.ubrr.ru/msb/ibank/bss-correqts/?utm_source=bel&amp;utm_medium=news&amp;utm_campaign=IBankLight" class=inline target=_blank&gt;LIGHT&lt;/a&gt; позволяет клиентам в Белгородской области отслеживать в режиме реального времени состояние счетов (в т.ч. корпоративных) с любого мобильного устройства, а также работать в системе без права подписи документов.

Пользователи Интернет-банка LIGHT с помощью обновлённого сервиса теперь могут:
- отслеживать актуальное состояния счетов с учётом наложенных ограничений и необработанных платежей в режиме оn-line с любого мобильного устройства;
- получать своевременные уведомления об арестах, блокировках, списаниях и зачислениях денежных средств, а также актуальный остаток по счетам на мобильный телефон*;
- проверять последние операции по счёту;
- предоставить доступ к системе для формирования платёжек бухгалтерам и экономистам, не имеющим права подписи, а собственнику бизнеса остаётся только завизировать платёж одноразовым sms-паролем через смартфон или планшетник.

Также, чтобы все желающие могли попробовать и оценить работу со всеми сервисами по открытию и ведению расчётного счета, УБРиР предлагает подключить по выгодной цене трехмесячный пакет услуг «Тест-драйв» формата «всё включено»с безлимитными платежами и универсальной картой для бизнеса.

*Для подключения услуги необходимо связаться со специалистом банка и уточнить, как удобнее оформить заявление. Текст и номер для отправки запроса на получение актуального остатка необходимо уточнить у оператора.

ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.

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#Новости#Общество#Мария#Убрир#Интернет-банк light
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