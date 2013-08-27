УБРиР предлагает воспользоваться Интернет-банком LIGHT с мобильных устройств

Posted 27 августа 2013,, 09:45
Published 27 августа 2013,, 09:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Пользователи Интернет-банка LIGHT с помощью обновлённого сервиса теперь могут:
- отслеживать актуальное состояния счетов с учётом наложенных ограничений и необработанных платежей в режиме оn-line с любого мобильного устройства;
- получать своевременные уведомления об арестах, блокировках, списаниях и зачислениях денежных средств, а также актуальный остаток по счетам на мобильный телефон*;
- проверять последние операции по счёту;
- предоставить доступ к системе для формирования платёжек бухгалтерам и экономистам, не имеющим права подписи, а собственнику бизнеса остаётся только завизировать платёж одноразовым sms-паролем через смартфон или планшетник.
Также, чтобы все желающие могли попробовать и оценить работу со всеми сервисами по открытию и ведению расчётного счета, УБРиР предлагает подключить по выгодной цене трехмесячный пакет услуг «Тест-драйв» формата «всё включено»с безлимитными платежами и универсальной картой для бизнеса.
*Для подключения услуги необходимо связаться со специалистом банка и уточнить, как удобнее оформить заявление. Текст и номер для отправки запроса на получение актуального остатка необходимо уточнить у оператора.
ОАО «УБРиР» - генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429 от 12.04.2004 г.
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