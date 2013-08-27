УБРиР предлагает воспользоваться Интернет-банком LIGHT с мобильных устройств

Пользователи Интернет-банка LIGHT с помощью обновлённого сервиса теперь могут:

- отслеживать актуальное состояния счетов с учётом наложенных ограничений и необработанных платежей в режиме оn-line с любого мобильного устройства;

- получать своевременные уведомления об арестах, блокировках, списаниях и зачислениях денежных средств, а также актуальный остаток по счетам на мобильный телефон*;

- проверять последние операции по счёту;

- предоставить доступ к системе для формирования платёжек бухгалтерам и экономистам, не имеющим права подписи, а собственнику бизнеса остаётся только завизировать платёж одноразовым sms-паролем через смартфон или планшетник.