Белгородцам покажут мультфильмы о деятельности антимонопольной службы

Posted 23 августа 2013,, 09:18
Published 23 августа 2013,, 09:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Названия роликов тесно связаны с их тематикой: «Бензин», «Котельная», «Трубопровод», «Бренд», «Реклама», «Аэропорт».
В настоящее время тематические ролики Федеральной антимонопольной службы транслируются телерадиокомпаниями «Мир Белогорья» и «Белый город», сообщает региональное Управление ФАС России.
Также ролики можно посмотреть в Интернете, посетив официальную страницу Федеральной антимонопольной службы на портале YouTube.