Белгородцам покажут мультфильмы о деятельности антимонопольной службы

Шесть анимационных роликов рассказывают потребителям, как защитить себя от недобросовестной рекламы и повышения цен монополистами, обеспечить принцип свободы конкуренции.

Сюжет УФАС