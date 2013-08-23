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Posted 23 августа 2013,, 09:18

Published 23 августа 2013,, 09:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцам покажут мультфильмы о деятельности антимонопольной службы

23 августа 2013, 09:18
Шесть анимационных роликов рассказывают потребителям, как защитить себя от недобросовестной рекламы и повышения цен монополистами, обеспечить принцип свободы конкуренции.
Сюжет
УФАС

Названия роликов тесно связаны с их тематикой: «Бензин», «Котельная», «Трубопровод», «Бренд», «Реклама», «Аэропорт».

В настоящее время тематические ролики Федеральной антимонопольной службы транслируются телерадиокомпаниями «Мир Белогорья» и «Белый город», сообщает региональное Управление ФАС России.

Также ролики можно посмотреть в Интернете, посетив официальную страницу Федеральной антимонопольной службы на портале YouTube.

#Новости#Общество#Белгородская область#УФАС#Мария#Татьяна Косицына#Мультфильмы
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