Магазин «СОЮЗ» поможет с выбором телевизора для просмотра цифровых каналов

Более стойкий сигнал обладает высокой помехозащищённостью, обеспечивает картинку высокой чёткости и контраста с широкой гаммой цветов. Качественное изображение не единственное, что выгодно отличает цифровое телевидение от аналогового. Наличие стереозвука позволит полностью насладиться фильмом или любимой программой (на тех каналах, что идут со спутника со стереозвуком). Кроме того, в распоряжении зрителя цифрового телевидения выбор языка вещания, создание списка любимых каналов, радиоканалы в цифровом качестве, функция «родительский контроль».