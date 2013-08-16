Магазин «СОЮЗ» поможет с выбором телевизора для просмотра цифровых каналов

Posted 16 августа 2013,, 07:49
Published 16 августа 2013,, 07:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Принципиальная разница между аналоговыми телевизорами и новыми цифровыми заключается в существенном улучшении качества изображения, доступе к большому количеству ТВ-программ и различных сервисов, отсутствии помех изображения, связанных с атмосферными явлениями.
Более стойкий сигнал обладает высокой помехозащищённостью, обеспечивает картинку высокой чёткости и контраста с широкой гаммой цветов. Качественное изображение не единственное, что выгодно отличает цифровое телевидение от аналогового. Наличие стереозвука позволит полностью насладиться фильмом или любимой программой (на тех каналах, что идут со спутника со стереозвуком). Кроме того, в распоряжении зрителя цифрового телевидения выбор языка вещания, создание списка любимых каналов, радиоканалы в цифровом качестве, функция «родительский контроль».
Цифровой эфирный сигнал можно принимать двумя способами:
- с помощью цифровой абонентской приставки DVB-T2 (декодера), который подключается к телевизору;
- с помощью цифрового телевизора со встроенным декодером DVB-T2 и поддержкой MPEG-4.
С 2012 г. на российский рынок ведущие мировые производители начали поставлять телевизоры, адаптированные специально под российскую сеть цифрового эфирного вещания в стандарте DVB-T2.
При покупке телевизоров с цифровым тюнером DVB-T2 в магазинах «СОЮЗ» начисляются бонусные рубли на бонусную карту пропорционально стоимости.
На правах рекламы