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Posted 17 июля 2013,, 09:16

Published 17 июля 2013,, 09:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский коммунист Николай Мухин начал работу на посту первого секретаря реготделения КПРФ на Кузбассе

17 июля 2013, 09:16
Возглавивший летом Кемеровское региональное отделение КПРФ белгородский коммунист Николай Мухин начал активную работу на новом посту со встречи с местным активом Таштагольского района Кемеровской области.
Сюжет
КПРФ

В Кемеровской области Н. Мухин среди своих ключевых задач видит проведение предвыборной кампании в областной совет, участие в местных выборах.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского реготделения партии, в числе своих задач Мухин заявил о желании сплотить партийные ряды, создать еженедельную газету Кемеровского областного комитет КПРФ, а также возродить пионерское движение и помочь местному комсомолу.

Николай Мухин пока является депутатам Белгородской областной Думы пятого созыва. Он избрался от КПРФ по спискам. В случае если политик решит покинуть региональное законодательное собрание, коммунисты смогут заменить его любым кандидатом из списка, с которым партия шла на выборы в облдуму осенью 2010 года.

В пресс-службе Белгородской облдумы отметили, что пока никаких официальных сообщений о развитии событий с депутатом Мухиным не поступало.

В новом составе фракции КПРФ Белгородской областной Думы Николай Мухин был самым активным законодателем за последние годы в стане коммунистов. Уже через несколько месяцев после прихода в заксобрание он стал известен как борец с проституцией. Мухин помогал общественным активистам в протестных действиях, часто выступая в них в роли организатора. Среди последних громких действий депутата - требование отставки мэра Белгорода Сергея Боженова, после того как стало известно о переносе памятника Владимиру Ленину с Соборной площади областного центра.

#Новости#Политика#Мария#КПРФ#Коммунист#Мухин
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