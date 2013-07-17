Белгородский коммунист Николай Мухин начал работу на посту первого секретаря реготделения КПРФ на Кузбассе

В новом составе фракции КПРФ Белгородской областной Думы Николай Мухин был самым активным законодателем за последние годы в стане коммунистов. Уже через несколько месяцев после прихода в заксобрание он стал известен как борец с проституцией. Мухин помогал общественным активистам в протестных действиях, часто выступая в них в роли организатора. Среди последних громких действий депутата - требование отставки мэра Белгорода Сергея Боженова, после того как стало известно о переносе памятника Владимиру Ленину с Соборной площади областного центра.