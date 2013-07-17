Белгородский коммунист Николай Мухин начал работу на посту первого секретаря реготделения КПРФ на Кузбассе

Posted 17 июля 2013,, 09:16
Published 17 июля 2013,, 09:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Кемеровской области Н. Мухин среди своих ключевых задач видит проведение предвыборной кампании в областной совет, участие в местных выборах.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского реготделения партии, в числе своих задач Мухин заявил о желании сплотить партийные ряды, создать еженедельную газету Кемеровского областного комитет КПРФ, а также возродить пионерское движение и помочь местному комсомолу.
Николай Мухин пока является депутатам Белгородской областной Думы пятого созыва. Он избрался от КПРФ по спискам. В случае если политик решит покинуть региональное законодательное собрание, коммунисты смогут заменить его любым кандидатом из списка, с которым партия шла на выборы в облдуму осенью 2010 года.
В пресс-службе Белгородской облдумы отметили, что пока никаких официальных сообщений о развитии событий с депутатом Мухиным не поступало.
В новом составе фракции КПРФ Белгородской областной Думы Николай Мухин был самым активным законодателем за последние годы в стане коммунистов. Уже через несколько месяцев после прихода в заксобрание он стал известен как борец с проституцией. Мухин помогал общественным активистам в протестных действиях, часто выступая в них в роли организатора. Среди последних громких действий депутата - требование отставки мэра Белгорода Сергея Боженова, после того как стало известно о переносе памятника Владимиру Ленину с Соборной площади областного центра.