Posted 6 июля 2013, 14:42
Published 6 июля 2013, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Что стало причиной провала рынка, кто оказался в аутсайдерах и на какие идеи обратить внимание в среднесрочной перспективе — в нашем интервью рассказал независимый эксперт, экономист, бизнесмен, экс-заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог» Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov).
Итоги первого полугодия 2013 года разочаровали инвесторов — индекс РТС с начала года рухнул на 14%, а индекс ММВБ обвалился на 10%. Столь невеселая динамика была обусловлена комплексом причин, среди которых и ухудшение макроэкономической конъюнктуры, и бегство из активов развивающихся рынков на фоне роста американских фондовых индексов, свою роль сыграла геополитика и слабые статистические данные по китайской экономике, объясняет Константин Владимирович Церазов. Сильнее всего пострадали сектора металлургии и электроэнергетики, потерявшие 30% капитализации, акции Мечела и ФСК ЕЭС потеряли порядка 50%, бумаги Газпрома обвалились на 25%.
Российская экономика испытала серьезное замедление, показав рост на уровне 1,8% за первые пять месяцев года против роста на 4,5% в январе–мае 2012 года. Рубль оставался под давлением, и даже рост нефти до отметок выше $105 за баррель марки Brent не оказывал поддержку отечественной валюте. С начала года по июнь рубль уступил американской валюте 6%, снизившись только за июнь на 3%. Соответственно, вниманием инвесторов пользовалась бумаги компаний- экспортеров, которые генерируют выручку в долларах.
Фактором нервозности для инвесторов оставалась и ситуация в Европе. Несколько успокоило рынки заявление главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что ставка останется минимальной на протяжении длительного периода. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 0,5% годовых, но Драги отметил, что это не предел нижней границы. Кроме того, он пообещал, что ЕЦБ продолжит стимулирующую политику столько, сколько потребуется. Вместе с тем, М. Драги отметил и сохраняющиеся риски — ВВП еврозоны продолжает сокращаться, что не может не беспокоить рынки. Таким образом, инвесторам дали понять, что в ближайшем будущем отсутствуют риски повышения ставки, и эпоха дешевых денег продолжается — а это значит, что банки будут активно предоставлять кредиты бизнесу, что поспособствует выходу Европы из рецессии.
По крайней мере, до начала осени у российского рынка нет фундаментальных оснований для роста, полагает Константин Церазов. Рубль слабеет, продолжается отток капитала — в фокусе внимания инвесторов сейчас американский рынок и доллар США, что отрицательно сказывается на российских бумагах. По данным Emerging Portfolio Fund Research, фонды, инвестирующие в акции РФ, с начала 2013 года вывели более $2 млрд., и это новый максимум с осени 2011 года. Не радует пока и российская статистика, что также влияет на аппетит инвесторов к риску. Рынок, несмотря на отдельные попытки взбодриться, остается в рамках понижательных настроений, и аргументов в пользу перелома этого тренда пока нет.
Отмечая, что потенциал снижения российского рынка сохраняется, Константин Церазов советует инвесторам сфокусироваться на бумагах крупных компаний с хорошими финансовыми показателями, обладающих высокой ликвидностью и сравнительно комфортной долговой нагрузкой. На фоне заявлений правительства, что госкомпании обяжут направлять на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, эксперт рекомендует обратить внимание на бумаги Газпрома и Транснефти. Рассчитываемые по МСФО и РСБУ годовые прибыли этих госкомпаний сильно отличаются. Таким образом, если Газпром и Транснефть будут направлять на дивиденды часть прибыли, рассчитанной по МСФО, уровень дивидендов кратно возрастет, пояснил эксперт.
В целом, на фоне замедления китайской экономики и спада спроса на сырье есть смысл присмотреться к бумагам несырьевых компаний, например, МТС, Магнит, Yandex, Мегафон, которые обладают высокими показателями качества корпоративного управления, показывают рост бизнеса и обладают сравнительно невысокой долговой нагрузкой.
В то же время, просадки на рынке можно и нужно использовать для покупки бумаг с прицелом на дивидендную доходность — помимо Газпрома и Транснефти, в качестве таких идей стоит рассмотреть именно сырьевые компании, например, ГМК «Норильский никель», привилегированные бумаги Сургутнефтегаза, Polymetal, ЛУКОЙЛ, Уралкалий. Кроме того, нефтяные и добывающие компании генерируют значительную часть выручки в валюте — на фоне слабеющего рубля этот фактор, безусловно, является определяющим. Вместе с тем, просадка на рынках привела к перепроданности бумаг металлургов, горняков и нефтяников, и сейчас они торгуются по привлекательным ценам, заключает Константин Владимирович Церазов.