Белгородцев ожидают приятные подарки от Zelmer в Media Markt при покупке холодильника

Media Markt - это ретейлер с более чем 30-летним стажем родом из Германии, который отличается от конкурентов большими площадями магазинов, огромным ассортиментом - более 45 тысяч наименований техники и электроники различных брендов (а это в два раза больше ассортимента обычного магазина техники) и немецким подходом к качеству обслуживания клиентов. Кроме того, каждые две недели Media Markt радует покупателей супервыгодными ценовыми предложениями.