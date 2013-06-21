Белгородцев ожидают приятные подарки от Zelmer в Media Markt при покупке холодильника

Posted 21 июня 2013,, 06:06
Published 21 июня 2013,, 06:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Один из самых крупных производителей кухонной техники подарит покупателям полезный подарок: кухонный комбайн, пароварку или весы в зависимости от стоимости приобретённого холодильника.
Например, покупая холодильник на сумму от 20 000, можно получить кухонный комбайн, при покупке на сумму от 15 000 рублей Media Markt дарит пароварку, а тем, кто купит холодильник стоимостью до 14 999 рублей, достанутся весы.
В акции участвуют все модели холодильников, представленные в Media Markt, - это колоссальный ассортимент, насчитывающий более 200 моделей от таких известных брендов, как LG, Samsung, Siemens, Sharp, Bauknecht, Bosh и многих других. Такой широкий выбор позволит найти подходящий холодильник не только для дома, но и для дачи и загородного дома.
Так же с 20 июня по 3 июля в Media Markt действуют спецпредложения на следующие товары: микроволновая печь Oursson MM2002/WH по цене 1 299 рублей, пылесос Samsung SC4752 V32 по цене 2 222 рубля, планшетный компьютер Wexler TAB 7i c операционной системой Android 4.0, 3G, диагональю 7 дюймов по цене 4 777 рублей, телевизор Toshiba REGZA 32AV933V c диагональю 32 дюйма по цене 8 777 рублей, а также ноутбук Dell Inspiron N4050 с процессором CoreTM i3 за 12 777 рублей.
Media Markt - это ретейлер с более чем 30-летним стажем родом из Германии, который отличается от конкурентов большими площадями магазинов, огромным ассортиментом - более 45 тысяч наименований техники и электроники различных брендов (а это в два раза больше ассортимента обычного магазина техники) и немецким подходом к качеству обслуживания клиентов. Кроме того, каждые две недели Media Markt радует покупателей супервыгодными ценовыми предложениями.
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