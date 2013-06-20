К 2017 году более 70 % всех выпускников БелГУ заговорят по-английски

Posted 20 июня 2013, 12:54
Published 20 июня 2013, 12:54
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По словам Полухина, руководство вуза сегодня активно создаёт условия для профессионального овладения английским языком студентов и преподавателей. «Практически во всех университетах, даже если они находятся во Франции или Германии, рабочим является английский язык. Мы сейчас тоже активно развиваем это направление. У нас есть хорошая материально-техническая база, высококлассные преподаватели. В этом году более 120 преподавателей и студентов провели языковые стажировки в зарубежных языковых центрах в Англии, в Германии и во Франции», - рассказал ректор НИУ «БелГУ».
К 2017 году руководство вуза намерено построить процесс обучения таким образом, чтобы не менее 70 % выпускников в совершенстве владели английским языком.
Одним из направлений обучения студентов иностранным языкам станет создание летних языковых школ. Первая из них заработает на университетской базе отдыха в Титовке уже 1 июля этого года. Планируется, что в течение двух месяцев её посетят 200 студентов вуза.
«Примечательно, что обучать в этой школе будут носители языка, то есть преподаватели из Англии, - пояснил О. Полухин. - А в числе слушателей будут англоговорящие студенты из университетов, с которыми мы имеем договоры сотрудничества. В каждом заезде будет где-то пять-семь таких студентов, которые будут помогать создавать вот эту языковую среду вместе с англоязычными преподавателями».
Павел Черноусов