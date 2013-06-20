К 2017 году более 70 % всех выпускников БелГУ заговорят по-английски

По словам Полухина, руководство вуза сегодня активно создаёт условия для профессионального овладения английским языком студентов и преподавателей. «Практически во всех университетах, даже если они находятся во Франции или Германии, рабочим является английский язык. Мы сейчас тоже активно развиваем это направление. У нас есть хорошая материально-техническая база, высококлассные преподаватели. В этом году более 120 преподавателей и студентов провели языковые стажировки в зарубежных языковых центрах в Англии, в Германии и во Франции», - рассказал ректор НИУ «БелГУ».