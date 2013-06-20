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Posted 20 июня 2013, 12:54

Published 20 июня 2013, 12:54

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

К 2017 году более 70 % всех выпускников БелГУ заговорят по-английски

20 июня 2013, 12:54
Планами по обучению студентов вуза иностранным языкам сегодня поделился ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Олег Полухин. Первым шагом на этом пути станут летние языковые школы.

По словам Полухина, руководство вуза сегодня активно создаёт условия для профессионального овладения английским языком студентов и преподавателей. «Практически во всех университетах, даже если они находятся во Франции или Германии, рабочим является английский язык. Мы сейчас тоже активно развиваем это направление. У нас есть хорошая материально-техническая база, высококлассные преподаватели. В этом году более 120 преподавателей и студентов провели языковые стажировки в зарубежных языковых центрах в Англии, в Германии и во Франции», - рассказал ректор НИУ «БелГУ».

К 2017 году руководство вуза намерено построить процесс обучения таким образом, чтобы не менее 70 % выпускников в совершенстве владели английским языком.

Одним из направлений обучения студентов иностранным языкам станет создание летних языковых школ. Первая из них заработает на университетской базе отдыха в Титовке уже 1 июля этого года. Планируется, что в течение двух месяцев её посетят 200 студентов вуза.

«Примечательно, что обучать в этой школе будут носители языка, то есть преподаватели из Англии, - пояснил О. Полухин. - А в числе слушателей будут англоговорящие студенты из университетов, с которыми мы имеем договоры сотрудничества. В каждом заезде будет где-то пять-семь таких студентов, которые будут помогать создавать вот эту языковую среду вместе с англоязычными преподавателями».

Павел Черноусов

#Новости#БелГУ#Английский язык#Мария#Наука
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