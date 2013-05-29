В середине июня Харьков ждёт «оранжевое нашествие»

Posted 29 мая 2013,, 13:44
Published 29 мая 2013,, 13:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает видеоканал «Первая столица», в рамках празднования в Харькове откроют места для общения болельщиков сборной команды Голландии. Для этого власти города объявили конкурс среди баров и кафе, где станут собираться любители футбольных баталий. В этих заведениях откроют уголки, оборудованные символикой в голландском стиле.
Сувениры, флажки, шарфы, ленты, головные уборы, футболки, значки, вымпелы предоставят харьковским барам дипломатический корпус Королевства Нидерланды и фан-клуб сборной Голландии. В кафе, которые будут принимать болельщиков, планируют организовать просмотр матчей внутреннего чемпионата Нидерландов и матчей с участием сборной этой страны.
Кроме того, в Харьковском историческом музее откроют выставку, посвящённую событиям 2012 года в Харькове, при участии болельщиков сборной Голландии, которые жили на территории Журавлёвского гидропарка в «Орандж-кемпе». Экспозицию составят фотодокументы, сувениры и футбольная атрибутика.