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Posted 29 мая 2013,, 13:44

Published 29 мая 2013,, 13:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В середине июня Харьков ждёт «оранжевое нашествие»

29 мая 2013, 13:44
17 июня на годовщину Евро-2012 в граничащий с Белгородом украинский Харьков съедутся голландские болельщики.

Как сообщает видеоканал «Первая столица», в рамках празднования в Харькове откроют места для общения болельщиков сборной команды Голландии. Для этого власти города объявили конкурс среди баров и кафе, где станут собираться любители футбольных баталий. В этих заведениях откроют уголки, оборудованные символикой в голландском стиле.

Сувениры, флажки, шарфы, ленты, головные уборы, футболки, значки, вымпелы предоставят харьковским барам дипломатический корпус Королевства Нидерланды и фан-клуб сборной Голландии. В кафе, которые будут принимать болельщиков, планируют организовать просмотр матчей внутреннего чемпионата Нидерландов и матчей с участием сборной этой страны.

Кроме того, в Харьковском историческом музее откроют выставку, посвящённую событиям 2012 года в Харькове, при участии болельщиков сборной Голландии, которые жили на территории Журавлёвского гидропарка в «Орандж-кемпе». Экспозицию составят фотодокументы, сувениры и футбольная атрибутика.

#Новости#Общество#Татьяна Косицына#Первая столица#Евро-2012#Голландия#Оранжевое нашествие
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