В середине июня Харьков ждёт «оранжевое нашествие»

Как сообщает видеоканал «Первая столица», в рамках празднования в Харькове откроют места для общения болельщиков сборной команды Голландии. Для этого власти города объявили конкурс среди баров и кафе, где станут собираться любители футбольных баталий. В этих заведениях откроют уголки, оборудованные символикой в голландском стиле.