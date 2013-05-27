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Posted 27 мая 2013,, 12:49

Published 27 мая 2013,, 12:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Курской области обнаружена сибирская язва

27 мая 2013, 12:49
Корова, павшая в результате заболевания сибирской язвой, обнаружена в деревне Первое Цветово Курского района.

Как сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, специалисты службы провели эпидемиологическое обследование территории, определили круг лиц, подвергшихся риску заражения. За ними ведётся медицинское наблюдение. Кроме того, с близлежащих водоёмов, кормов, травы и почвы на ближайшем пастбище взяли пробы для лабораторных исследований на сибирскую язву.

Тушу павшего 21 мая животного сожгли, место захоронения забетонировали. Специалисты провели механическую очистку территории, уничтожили остатки подстилки, кормов, продезинфицировали здания, сооружения и транспортные средства в очаге заражения.

#Новости#Общество#Курская область#Татьяна Косицына#Сибирская язва#Kurskcity
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