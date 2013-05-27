В Курской области обнаружена сибирская язва

Как сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, специалисты службы провели эпидемиологическое обследование территории, определили круг лиц, подвергшихся риску заражения. За ними ведётся медицинское наблюдение. Кроме того, с близлежащих водоёмов, кормов, травы и почвы на ближайшем пастбище взяли пробы для лабораторных исследований на сибирскую язву.