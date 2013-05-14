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Posted 14 мая 2013,, 13:20

Published 14 мая 2013,, 13:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Курские полицейские, поймавшие Помазуна, получат грамоты Интерпола

14 мая 2013, 13:20
Международная организация уголовной полиции наградила четырёх офицеров из Курской области, которые задержали опасного преступника, застрелившего в Белгороде шесть человек.

Головной офис Интерпола в Лионе за мужество и героизм наградил специальными поощрительными грамотами младшего лейтенанта Алексея Едрешова, лейтенанта Александра Самсоненко, старшего лейтенанта Дмитрий Коновалов и майора полиции Юрия Седых, сообщают «Известия». Сотрудники ГУ МВД по Курской области поздно вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала Белгорода задержали Сергея Помазуна, который днём ранее расстрелял в центре города шестерых жителей.

В обращении к МВД России представители центрального бюро Интерпола выразили уважение своим российским коллегам.

«Мы хотели бы поздравить МВД России с поимкой и арестом Сергея Помазуна. Мы отдаём должное профессионализму и самоотверженности полицейских, арестовавших убийцу. Операция была произведена всего в течение 24 часов. Выражаем сочувствие офицеру, раненному убийцей в ходе ареста», - написал генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл.

Генсек отметил, что приносит глубочайшие соболезнования родственникам убитых и надеется на дальнейшее сотрудничество с МВД, с которым у Интерпола сложились прекрасные взаимоотношения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Награда#Грамота#Сергей помазун#Интерпол#Мтрельба в белгороде
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