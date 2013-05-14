Курские полицейские, поймавшие Помазуна, получат грамоты Интерпола

«Мы хотели бы поздравить МВД России с поимкой и арестом Сергея Помазуна. Мы отдаём должное профессионализму и самоотверженности полицейских, арестовавших убийцу. Операция была произведена всего в течение 24 часов. Выражаем сочувствие офицеру, раненному убийцей в ходе ареста», - написал генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл.