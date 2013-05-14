Курские полицейские, поймавшие Помазуна, получат грамоты Интерпола

Posted 14 мая 2013,, 13:20
Published 14 мая 2013,, 13:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Головной офис Интерпола в Лионе за мужество и героизм наградил специальными поощрительными грамотами младшего лейтенанта Алексея Едрешова, лейтенанта Александра Самсоненко, старшего лейтенанта Дмитрий Коновалов и майора полиции Юрия Седых, сообщают «Известия». Сотрудники ГУ МВД по Курской области поздно вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала Белгорода задержали Сергея Помазуна, который днём ранее расстрелял в центре города шестерых жителей.
В обращении к МВД России представители центрального бюро Интерпола выразили уважение своим российским коллегам.
«Мы хотели бы поздравить МВД России с поимкой и арестом Сергея Помазуна. Мы отдаём должное профессионализму и самоотверженности полицейских, арестовавших убийцу. Операция была произведена всего в течение 24 часов. Выражаем сочувствие офицеру, раненному убийцей в ходе ареста», - написал генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл.
Генсек отметил, что приносит глубочайшие соболезнования родственникам убитых и надеется на дальнейшее сотрудничество с МВД, с которым у Интерпола сложились прекрасные взаимоотношения.