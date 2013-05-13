Под Харьковом открыли новый веломаршрут

Posted 13 мая 2013,, 08:55
Published 13 мая 2013,, 08:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Второй в Харьковской области маркированный веломаршрут, протяжённостью 23 километра, начинается в самом центре посёлка Бабаи Харьковского района. Потом дорога спускается к реке Уды и уходит в сторону Хорошево.
Далее маршрут проходит через Чёрный лес. Затем тропа выходит к берегу самой чистой в регионе реки Мжа - в селе Тимченки. Авторы маршрута советуют велосипедистам преодолевать это расстояние на горном велосипеде.
До конца сезона разработчики рассчитывают открыть ещё две-три подобные тропинки для велотуристов.
Как сообщает видеоканал «Первая столица» со ссылкой на разработчиков проекта, планируется, что таких маршрутов в регионе будет не менее 25. В конечном итоге они войдут в Слобожанское кольцо, которое объединит большинство достопримечательностей области.
По словам авторов проекта, все дороги прокладывают так, чтобы по ним могли проехать как профессионалы, так и начинающие любители велопрогулок.