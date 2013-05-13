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Posted 13 мая 2013,, 08:55

Published 13 мая 2013,, 08:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Под Харьковом открыли новый веломаршрут

13 мая 2013, 08:55
Это вторая в соседней области велотрасса, маркированная по европейским стандартам.
Сюжет
Харьков

Второй в Харьковской области маркированный веломаршрут, протяжённостью 23 километра, начинается в самом центре посёлка Бабаи Харьковского района. Потом дорога спускается к реке Уды и уходит в сторону Хорошево.

Далее маршрут проходит через Чёрный лес. Затем тропа выходит к берегу самой чистой в регионе реки Мжа - в селе Тимченки. Авторы маршрута советуют велосипедистам преодолевать это расстояние на горном велосипеде.

До конца сезона разработчики рассчитывают открыть ещё две-три подобные тропинки для велотуристов.

Как сообщает видеоканал «Первая столица» со ссылкой на разработчиков проекта, планируется, что таких маршрутов в регионе будет не менее 25. В конечном итоге они войдут в Слобожанское кольцо, которое объединит большинство достопримечательностей области.

По словам авторов проекта, все дороги прокладывают так, чтобы по ним могли проехать как профессионалы, так и начинающие любители велопрогулок.

#Новости#Общество#Татьяна Косицына#Харьков#Первая столица#Веломаршруты
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