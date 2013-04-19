Белгородская транспортная компания снижает стоимость проката авто на майских праздниках

Автомобили застрахованы по КАСКО без франшизы и ОСАГО, то есть в случае ДТП все затраты возместит страховая компания. При этом Белгородская транспортная компания не ограничивает выезд за пределы Белгородской области, клиент может посетить любой регион Российской Федерации.