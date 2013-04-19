Белгородская транспортная компания снижает стоимость проката авто на майских праздниках

Posted 19 апреля 2013,, 12:36
Published 19 апреля 2013,, 12:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Например, Lada Granta на 13 дней будет стоить всего 10 100 рублей, Kia Rio - 15 800 рублей, а Toyota Camry или Kia Optima - 33 900 рублей. Для оформления машины нужен минимальный комплект документов - паспорт и водительское удостоверение. Взять машину напрокат могут как частные клиенты, так и организации.
Автомобили застрахованы по КАСКО без франшизы и ОСАГО, то есть в случае ДТП все затраты возместит страховая компания. При этом Белгородская транспортная компания не ограничивает выезд за пределы Белгородской области, клиент может посетить любой регион Российской Федерации.
Напомним, недавно парк прокатных автомобилей БТК пополнился 16 новыми автомобилями популярных марок. Теперь в распоряжении компании такие модели, как Lada (Granta, Kalina, Priora), Kia (Rio, Ceed, Cerato, Sportage, Optima), Toyota Camry и Lexus RX450H.
Взять автомобиль напрокат можно ежедневно по адресу: Белгород, 1-й Первомайский переулок, д. 1а, или заполнив форму online-заказа на сайте http://www.belprokat.ru/.
Также можно позвонить по телефонам: (4722) 581-333, 788-123 или 8-910-221-57-40.