В Белгородскую область приедет XII Московский пасхальный фестиваль

Posted 15 апреля 2013,, 07:10
Published 15 апреля 2013,, 07:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно опубликованной афише Белгородской государственной филармонии, фестиваль пройдёт в Белгороде 7 мая с участием симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Георгиева. Солировать будет пианист Денис Мацуев. Со сцены филармонии прозвучит Чайковский: концерт № 1 для фортепиано с оркестром и симфония № 4. Начнётся фестиваль в 11:30. Стоимость билетов колеблется от 500 до 1 500 рублей. Онлайн-бронирование уже доступно на сайте Белгородской государственной филармонии.
XII Московский пасхальный фестиваль в этом году посвящён 70-летию битве на Курской дуге. Он пройдёт с 5 по 16 мая в городах - опорных пунктах военных стратегических операций.
Белгородский концерт станет частью симфонической программы фестиваля. Однако затронет нашу область и его камерная часть: 8 мая в 19 часов в ДКиТ «Комсомолец» в Старом Осколе состоится концерт Академии молодых певцов Мариинского театра «Песни военных лет». Партию фортепиано в нём исполнит сестра Валерия Гергиева - пианистка Лариса Гергиева.
Справка. Московский пасхальный фестиваль основан в 2002 году по инициативе художественного руководителя - главного дирижёра Мариинского театра, маэстро Валерия Гергиева и мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2003 году фестиваль стал всероссийским. Он ежегодно привлекает крупнейших мировых звёзд в свои программы. Основополагающими принципами фестиваля с первых дней его основания стали образование, просветительство и благотворительность. Опираясь на них, формируются все четыре программы фестиваля - симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. Концерты минувших 11 фестивалей состоялись более чем в 50 городах России, в нём приняли участие несколько тысяч исполнителей из Европы, Америки и Азии.