Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2013,, 07:10

Published 15 апреля 2013,, 07:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородскую область приедет XII Московский пасхальный фестиваль

15 апреля 2013, 07:10
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и пианист Денис Мацуев выступят в Белгороде 7 мая в рамках одного из концертов XII Московского пасхального фестиваля.

Согласно опубликованной афише Белгородской государственной филармонии, фестиваль пройдёт в Белгороде 7 мая с участием симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Георгиева. Солировать будет пианист Денис Мацуев. Со сцены филармонии прозвучит Чайковский: концерт № 1 для фортепиано с оркестром и симфония № 4. Начнётся фестиваль в 11:30. Стоимость билетов колеблется от 500 до 1 500 рублей. Онлайн-бронирование уже доступно на сайте Белгородской государственной филармонии.

XII Московский пасхальный фестиваль в этом году посвящён 70-летию битве на Курской дуге. Он пройдёт с 5 по 16 мая в городах - опорных пунктах военных стратегических операций.

Белгородский концерт станет частью симфонической программы фестиваля. Однако затронет нашу область и его камерная часть: 8 мая в 19 часов в ДКиТ «Комсомолец» в Старом Осколе состоится концерт Академии молодых певцов Мариинского театра «Песни военных лет». Партию фортепиано в нём исполнит сестра Валерия Гергиева - пианистка Лариса Гергиева.

Справка. Московский пасхальный фестиваль основан в 2002 году по инициативе художественного руководителя - главного дирижёра Мариинского театра, маэстро Валерия Гергиева и мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2003 году фестиваль стал всероссийским. Он ежегодно привлекает крупнейших мировых звёзд в свои программы. Основополагающими принципами фестиваля с первых дней его основания стали образование, просветительство и благотворительность. Опираясь на них, формируются все четыре программы фестиваля - симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. Концерты минувших 11 фестивалей состоялись более чем в 50 городах России, в нём приняли участие несколько тысяч исполнителей из Европы, Америки и Азии.

#Новости#Культура#Филармония#Мария#Оркестр#Симфонический оркестр#Гергиев#Мацуев#Московский пасхальный фестиваль#Мариинский театр
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18