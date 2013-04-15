В Белгородскую область приедет XII Московский пасхальный фестиваль

Справка. Московский пасхальный фестиваль основан в 2002 году по инициативе художественного руководителя - главного дирижёра Мариинского театра, маэстро Валерия Гергиева и мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2003 году фестиваль стал всероссийским. Он ежегодно привлекает крупнейших мировых звёзд в свои программы. Основополагающими принципами фестиваля с первых дней его основания стали образование, просветительство и благотворительность. Опираясь на них, формируются все четыре программы фестиваля - симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. Концерты минувших 11 фестивалей состоялись более чем в 50 городах России, в нём приняли участие несколько тысяч исполнителей из Европы, Америки и Азии.