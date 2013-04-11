Белгородцы делятся опытом эксплуатации солнечной электростанции на CISOLAR-2013

Posted 11 апреля 2013,, 12:20
Published 11 апреля 2013,, 12:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Мероприятие собрало ключевых экспертов рынка солнечной энергетики из 18 стран СНГ и Восточной Европы. По сообщению оргкомитета, среди докладчиков конференции - топ-менеджеры международных организаций и представители государственных ведомств, деятельность которых связана с развитием возобновляемой энергетики.
«Солнечная энергия имеет огромный потенциал для будущего энергоснабжения в странах СНГ и Восточной Европы. Сегодня мы можем наблюдать значительное падение цен на солнечную энергетику. Это ещё раз доказывает, что выработка энергии солнечными электростанциями скоро будет дешевле, чем традиционными источниками», - прокомментировал ситуацию на рынке солнечной энергетики один из ключевых спикеров CISOLAR-2013, создатель системы «зелёного» тарифа, депутат парламента Германии Ханс-Йозеф Фелл.
Солнечная электростанция компании «АльтЭнерго», расположенная на хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского района Белгородской области, введена в эксплуатацию 1 октября 2010 года. Это пилотная площадка, на которой работают опытные образцы разных видов оборудования. В настоящее время здесь установлено 1 320 модулей двух видов: аморфные и поликристаллические. Их суммарная активная поверхность - 1 230,2 м². Номинальная пиковая мощность солнечной электростанции - 100 кВт.
За время работы солнечные панели выработали почти 230 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Тем самым удалось предотвратить выброс в атмосферу более 160 тысяч кг углекислого газа, который образовался бы при производстве аналогичного объёма электроэнергии традиционными способами.
Как сообщает пресс-служба «АльтЭнерго», в Белгородском институте альтернативной энергетики работает специальная группа, которая изучает особенности эксплуатации различных типов солнечных батарей и способы повышения их эффективности в климатических условиях Белгородской области.