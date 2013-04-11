Белгородцы делятся опытом эксплуатации солнечной электростанции на CISOLAR-2013

«Солнечная энергия имеет огромный потенциал для будущего энергоснабжения в странах СНГ и Восточной Европы. Сегодня мы можем наблюдать значительное падение цен на солнечную энергетику. Это ещё раз доказывает, что выработка энергии солнечными электростанциями скоро будет дешевле, чем традиционными источниками», - прокомментировал ситуацию на рынке солнечной энергетики один из ключевых спикеров CISOLAR-2013, создатель системы «зелёного» тарифа, депутат парламента Германии Ханс-Йозеф Фелл.