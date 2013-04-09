На чемпионат Европы по боксу поедут Дмитрий Полянский и Владимир Никитин

Чемпионат Европы 2013 года по боксу пройдёт в Минске с 30 мая по 9 июня. В Федерации бокса России назвали спортсменов, которые вступят в борьбу за награды на предстоящем турнире. Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на старшего тренера российской сборной Александра Лебзяка, в Белоруссии выступят пять действующих чемпионов страны.