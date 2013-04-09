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Posted 9 апреля 2013,, 13:48

Published 9 апреля 2013,, 13:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На чемпионат Европы по боксу поедут Дмитрий Полянский и Владимир Никитин

9 апреля 2013, 13:48
Сегодня стали известны имена спортсменов, которые в конце мая в составе сборной России отправятся на главный боксёрский турнир Старого Света. В состав национальной команды вошли двое представителей Белгородской области.

Чемпионат Европы 2013 года по боксу пройдёт в Минске с 30 мая по 9 июня. В Федерации бокса России назвали спортсменов, которые вступят в борьбу за награды на предстоящем турнире. Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на старшего тренера российской сборной Александра Лебзяка, в Белоруссии выступят пять действующих чемпионов страны.

В числе этих пяти старооскольские спортсмены Дмитрий Полянский и Владимир Никитин. Первый выступит в весовой категории до 60 кг, второй померится силами с сильнейшими боксёрами Европы в весе до 56 кг.

«Новый олимпийский цикл только начинается, и для нас сейчас важно постараться выступить достойно, - цитирует А. Лебзяка «Р-Спорт». - Если это получится, то и результат на турнире в Минске будет хорошим».

Помимо Никитина и Полянского в сборную вошли Давид Айрапетян (49 кг), Овик Оганнисян (52 кг), Армен Закарян (64 кг), Александр Беспутин (69 кг), Максим Газизов (75 кг), Никита Иванов (81 кг), Александр Егоров (91 кг) и Сергей Кузьмин (свыше 91 кг).

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Бокс#Владимир никитин#Дмитрий полянский
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