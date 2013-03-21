Блогеры просят активно поддержать очередной «Час земли»

В России главная задача участников Часа Земли 2013 года - собрать минимум 100 тысяч подписей под особо важным для природы законодательством, чтобы потом оно было рассмотрено и принято. В этом году речь пойдёт о сохранении защитных лесов, которые составляют около 25 % лесного фонда России. Однако в 2009-2010 гг. законодательная основа для особого режима защитных лесов была изменена и в первый раз за 70 лет в них стали возможны промышленные рубки, после чего их площади начали сокращаться.