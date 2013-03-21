Блогеры просят активно поддержать очередной «Час земли»

Posted 21 марта 2013,, 08:58
Published 21 марта 2013,, 08:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Традиционно к «Часу Земли» присоединяются известные люди и крупные организации. По данным организаторы акции - Всемирного фонда дикой природы (WWF), в 2012 году в ней приняли участие около полутора миллиарда человек по всему мира. Тогда к Часу Земли присоединились 150 стран и 7 000 городов. В Белгородской области самая массовая акция в истории человечества начала набирать обороты с 2009 года.
Акция носит символический характер. В назначенный день сотни миллионов людей и всемирно известные здания по всему миру выключают свет, чтобы показать свое неравнодушие к будущему планеты и призвать к бережному отношению к ресурсам Земли.
В России главная задача участников Часа Земли 2013 года - собрать минимум 100 тысяч подписей под особо важным для природы законодательством, чтобы потом оно было рассмотрено и принято. В этом году речь пойдёт о сохранении защитных лесов, которые составляют около 25 % лесного фонда России. Однако в 2009-2010 гг. законодательная основа для особого режима защитных лесов была изменена и в первый раз за 70 лет в них стали возможны промышленные рубки, после чего их площади начали сокращаться.
ИА «Бел.Ру» впервые сообщало о проведении акции ещё в 2009 году. Тогда реальных изменений в энергопотреблении зафиксировано не было. Однако уже в 2010 году, 27 марта, во время акции энергетики зафиксировали пусть и незначительное, но снижение потребления электроэнергии на 67 МВт. Многие компании призывали своих сотрудников отказаться от света на этот час, а торговые центры отключали наружное освещение.
Тем не менее, акция носит общественный, а не технический характер. По традиции активно в ней принимают участие блогеры. В 2013 году первым из местного сообщества клич об акции кинул Александр Пыж (zincboy): «В этот день мы в кофейне pyzh_cafe планируем провести эко-вечеринку и отказаться от основного освещения в зале. По максимуму отключим свет и электро приборы и постараемся с пользой для дела провести эти 60 минут», - пишет блогер.