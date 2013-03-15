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Posted 15 марта 2013,, 08:00

Published 15 марта 2013,, 08:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы смогут добираться в Азербайджан из соседнего Харькова

15 марта 2013, 08:00
Харьковский аэропорт с 15 марта запускает новый авиарейс, который свяжет Харьков и Баку.
Сюжет
Харьков

Осуществлять рейс Харьков - Баку - Харьков будет авиакомпания «ЮТэйр Украина». В марте и апреле 2013 года рейс из Харькова будет выполняться один раз в неделю по пятницам, обратный вылет из Баку - по субботам. А уже с 7 мая самолёты полетят дважды в неделю: из Харькова - по вторникам и пятницам, из Баку - по средам и субботам.

Как отмечает медиагруппа «Объектив», стоимость билета в обе стороны, включая все сборы, - от 450 долларов в обе стороны, а одну - 267 долларов США.

Напомним, для россиян для въезда в Азербайджан виза не нужна. С российским загранпаспортом здесь можно пребывать до 90 дней. В последнее время страна активно развивается своим продвижением на мировом туристическом рынке. В 2011 году её посетили 2,2 млн туристов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Самолет#Харьков#Авиа#Азербайджан#Баку
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