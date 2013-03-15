Белгородцы смогут добираться в Азербайджан из соседнего Харькова

Осуществлять рейс Харьков - Баку - Харьков будет авиакомпания «ЮТэйр Украина». В марте и апреле 2013 года рейс из Харькова будет выполняться один раз в неделю по пятницам, обратный вылет из Баку - по субботам. А уже с 7 мая самолёты полетят дважды в неделю: из Харькова - по вторникам и пятницам, из Баку - по средам и субботам.