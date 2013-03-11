Белгород не вошёл в маршрут эстафеты паралимпийского огня

Отметим, 7 марта Россия отметила знаменательную дату - год до первых в истории нашей страны Паралимпийских игр. Самое масштабное спортивное мероприятие для людей с инвалидностью пройдёт всего через год в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. В Играх примут участие 1 350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд из 45 стран, а в пяти паралимпийских видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград, сообщается на сайте эстафеты паралимпийского огня «Сочи-2014».