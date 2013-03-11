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Posted 11 марта 2013,, 08:57

Published 11 марта 2013,, 08:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгород не вошёл в маршрут эстафеты паралимпийского огня

11 марта 2013, 08:57
Маршрут эстафеты паралимпийского огня представил президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. В географию маршрута вошли 43 города, в том числе 11 городов ЦФО. Белгорода в этом списке нет.

Эстафета продлится десять дней - с 26 февраля по 7 марта 2014 года - и пройдет в 43 городах во всех восьми федеральных округах России. Факел паралимпийского огня пронесут более 1 500 факелоносцев. 11 городов примут эстафету паралимпийского огня в Центральном федеральном округе: Брянск, Курск, Липецк, Москва, Чехов, Орёл, Сасово, Тамбов, Тверь, Тула и Ярославль.

Отметим, 7 марта Россия отметила знаменательную дату - год до первых в истории нашей страны Паралимпийских игр. Самое масштабное спортивное мероприятие для людей с инвалидностью пройдёт всего через год в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. В Играх примут участие 1 350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд из 45 стран, а в пяти паралимпийских видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград, сообщается на сайте эстафеты паралимпийского огня «Сочи-2014».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Паралимпиада#Эстафета
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