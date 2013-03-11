Белгород не вошёл в маршрут эстафеты паралимпийского огня

Posted 11 марта 2013,, 08:57
Published 11 марта 2013,, 08:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Эстафета продлится десять дней - с 26 февраля по 7 марта 2014 года - и пройдет в 43 городах во всех восьми федеральных округах России. Факел паралимпийского огня пронесут более 1 500 факелоносцев. 11 городов примут эстафету паралимпийского огня в Центральном федеральном округе: Брянск, Курск, Липецк, Москва, Чехов, Орёл, Сасово, Тамбов, Тверь, Тула и Ярославль.
Отметим, 7 марта Россия отметила знаменательную дату - год до первых в истории нашей страны Паралимпийских игр. Самое масштабное спортивное мероприятие для людей с инвалидностью пройдёт всего через год в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. В Играх примут участие 1 350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд из 45 стран, а в пяти паралимпийских видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград, сообщается на сайте эстафеты паралимпийского огня «Сочи-2014».