Евгений Савченко выступает с отчётом перед Белгородской областной Думой

Posted 19 февраля 2013,, 06:45
Published 19 февраля 2013,, 06:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По традиции, ежегодный отчёт губернатора Белгородской области перед депутатам областной думы подводит итоги социально-экономического развития области за прошедший год.
Кроме того, ожидается, что Евгений Савченко обозначит стратегические задачи и акценты дальнейшего развития региона. Онлайн-трансляция отчёта будет вестись на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области, а также на сайте Белгородской областной Думы.