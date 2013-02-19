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Posted 19 февраля 2013,, 06:45

Published 19 февраля 2013,, 06:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко выступает с отчётом перед Белгородской областной Думой

19 февраля 2013, 06:45
Доклад об итогах деятельности правительства области в 2013 году на 24-м заседании регионального собрания глава региона начал сегодня, в 11 часов.

По традиции, ежегодный отчёт губернатора Белгородской области перед депутатам областной думы подводит итоги социально-экономического развития области за прошедший год.

Кроме того, ожидается, что Евгений Савченко обозначит стратегические задачи и акценты дальнейшего развития региона. Онлайн-трансляция отчёта будет вестись на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области, а также на сайте Белгородской областной Думы.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Савченко#Облдума#Ежегодный отчёт
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