Евгений Савченко выступает с отчётом перед Белгородской областной Думой

Кроме того, ожидается, что Евгений Савченко обозначит стратегические задачи и акценты дальнейшего развития региона. Онлайн-трансляция отчёта будет вестись на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области, а также на сайте Белгородской областной Думы.