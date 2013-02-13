Первый в Белгородской области электрокар обходится почти в девять раз дешевле обычного автомобиля

Posted 13 февраля 2013,, 09:09
Published 13 февраля 2013,, 09:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Электрокар Mitsubishi i-MiEV движется бесшумно и не производит никаких вредных выбросов — у него даже нет выхлопной трубы. Кроме того, электромобиль не требует замены масла, фильтров, свечей, не нуждается во многих дополнительных аспектах обслуживания, привычных для бензиновых или дизельных двигателей.
«Электромобиль благополучно отработал период сильных морозов, разве что из-за включения отопления аккумулятор садился немного быстрее. А без использования кондиционера одной зарядки хватает на 150 километров», — пояснил Константин Дёмин, водитель электромобиля компании «АльтЭнерго».
Полную зарядку аккумулятора электрокара можно произвести за 6-8 часов от обычной домашней розетки напряжением 220 Вольт. С использованием специального зарядного устройства на 380 Вольт зарядить его можно всего за 15-20 минут. В настоящее время в Белгородской области действуют две зарядные станции для электромобилей: у здания филиала МРСК Центра — «Белгородэнерго» в Белгороде и рядом с биогазовой установкой «Лучки» в Прохоровском районе. Со временем количество зарядных станций в регионе будет увеличиваться, сообщает пресс-служба «АльтЭнерго».
Справка. Mitsubishi i-MiEV — первый серийный электрокар, официально сертифицированный в России. Он снабжён литий-ионной батареей ёмкостью 16 кВт·час и весит 1 100 кг, из них порядка 180 кг — вес батареи. Номинальная мощность электромотора — 67 лошадиных сил, максимальная скорость — 140 км/ч. При торможении двигатель, расположенный сзади, генерирует энергию и заряжает аккумулятор.
ООО «АльтЭнерго» — российская компания (Белгородская область), которая специализируется на реализации инновационных проектов в сфере альтернативной энергетики, апробации и популяризации новейших технологий отрасли. Работа компании направлена на улучшение экологического состояния окружающей среды на территории Белгородской области, использование солнечной энергии и энергии ветра для выработки электрической энергии, выработку электрической и тепловой энергии на основе биогазовых технологий, применение продуктов ферментации в качестве органического удобрения почв.