Первый в Белгородской области электрокар обходится почти в девять раз дешевле обычного автомобиля

За I полугодие работы пробег электромобиля компании «АльтЭнерго» составил более 4,8 тысячи километров, на заряд аккумулятора потратили около 1 530 рублей. Обычный автомобиль на аналогичном маршруте съел бы бензина на сумму не менее 13 500 рублей.

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