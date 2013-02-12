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Posted 12 февраля 2013,, 14:01

Published 12 февраля 2013,, 14:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Правительство Белгородской области установило льготу по аренде земель для пчеловодов

12 февраля 2013, 14:01
Региональное правительство своим постановлением утвердило льготы по арендной плате за земельные участки для юридических и физических лиц, которые занимаются производством и переработкой пчеловодческой продукции.

Согласно постановлению № 540, принятому ещё в декабре 2012 года, льгота коснётся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые содержат медово-товарные пасеки (фермы) с количеством пчелиных семей более 100 штук.

Для поддержки пчеловодов на землю, которая находится в собственности Белгородской области, установлен коэффициент 0,5 размера арендной платы в год из расчёта за 1 гектар пашни.

Льгота по арендной плате за пользование земельными участками предоставляется арендаторам земельных участков на основании письменного заявления, направленного в уполномоченный орган исполнительной власти Белгородской области или орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение соответствующими земельными участками.

#Новости#Экономика#Мария#Мед#Пасечник#Пчеловод
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