Правительство Белгородской области установило льготу по аренде земель для пчеловодов

Posted 12 февраля 2013,, 14:01
Published 12 февраля 2013,, 14:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно постановлению № 540, принятому ещё в декабре 2012 года, льгота коснётся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые содержат медово-товарные пасеки (фермы) с количеством пчелиных семей более 100 штук.
Для поддержки пчеловодов на землю, которая находится в собственности Белгородской области, установлен коэффициент 0,5 размера арендной платы в год из расчёта за 1 гектар пашни.
Льгота по арендной плате за пользование земельными участками предоставляется арендаторам земельных участков на основании письменного заявления, направленного в уполномоченный орган исполнительной власти Белгородской области или орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение соответствующими земельными участками.