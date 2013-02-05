Белгородский «Салют» близок к контракту с несколькими футболистами

Posted 5 февраля 2013,, 13:52
Published 5 февраля 2013,, 13:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В числе потенциальных новобранцев «Салюта» есть уже неоднократно фигурировавшие в сообщениях СМИ фамилии. Так, официально оформить трудовое соглашение до 18 февраля намерены с боснийским легионером Мерсудином Ахметовичем. Продолжит карьеру в Белгороде и футболист узбекского «Шуртана» Вадим Афонин, об интересе к которому ранее уже говорил исполнительный директор клуба Сергей Подпалый.
Также, вероятнее всего, игровую форму «Салюта» в ближайшее время наденет уроженец города Валуек Белгородской области Дмитрий Тарабриков. 23-летний защитник ранее два года отыграл в молодёжном составе казанского «Рубина», затем выступал за ФК «Воронеж» в чемпионате Воронежской области.
Кроме того, близок к контракту с клубом 20-летний полузащитник пермского «Октана» Евгений Смородин, некогда игрок дубля «Амкара».
Как сообщили в пресс-службе белгородского клуба, со всеми четырьмя футболистами уже достигнута договорённость о заключении соглашений. Подписать контракты с ними руководство намерено до конца учебно-тренировочного сбора.