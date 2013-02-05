Белгородский «Салют» близок к контракту с несколькими футболистами

В числе потенциальных новобранцев «Салюта» есть уже неоднократно фигурировавшие в сообщениях СМИ фамилии. Так, официально оформить трудовое соглашение до 18 февраля намерены с боснийским легионером Мерсудином Ахметовичем. Продолжит карьеру в Белгороде и футболист узбекского «Шуртана» Вадим Афонин, об интересе к которому ранее уже говорил исполнительный директор клуба Сергей Подпалый.