Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2013,, 13:52

Published 5 февраля 2013,, 13:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский «Салют» близок к контракту с несколькими футболистами

5 февраля 2013, 13:52
По итогам второго учебно-тренировочного сбора в Турции клуб из Белгорода намерен усилиться как минимум четырьмя игроками, которые находятся сейчас на просмотре.
Сюжет
Футбол

В числе потенциальных новобранцев «Салюта» есть уже неоднократно фигурировавшие в сообщениях СМИ фамилии. Так, официально оформить трудовое соглашение до 18 февраля намерены с боснийским легионером Мерсудином Ахметовичем. Продолжит карьеру в Белгороде и футболист узбекского «Шуртана» Вадим Афонин, об интересе к которому ранее уже говорил исполнительный директор клуба Сергей Подпалый.

Также, вероятнее всего, игровую форму «Салюта» в ближайшее время наденет уроженец города Валуек Белгородской области Дмитрий Тарабриков. 23-летний защитник ранее два года отыграл в молодёжном составе казанского «Рубина», затем выступал за ФК «Воронеж» в чемпионате Воронежской области.

Кроме того, близок к контракту с клубом 20-летний полузащитник пермского «Октана» Евгений Смородин, некогда игрок дубля «Амкара».

Как сообщили в пресс-службе белгородского клуба, со всеми четырьмя футболистами уже достигнута договорённость о заключении соглашений. Подписать контракты с ними руководство намерено до конца учебно-тренировочного сбора.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Фк салют#Трансфер
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18