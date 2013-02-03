Белгородский народный эксперт предложил вернуть на столы россиян иван-чай

Posted 3 февраля 2013,, 11:20
Published 3 февраля 2013,, 11:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Упоминая о популярности иван-чая, народный эксперт сетует на то, что культура потребления иван-чая, столь развитая до революции, к настоящему времени оказалась утраченной. По мнению автора идеи, попытка её возрождения могла бы принести и пользу, и прибыль. «Во всяком случае, должно быть не хуже, чем та труха, которую мы покупаем в одноразовых пакетиках под видом чая», - делится мыслями Сергей Яровых.
Действительно, напиток из иван-чая (кипрея) упоминается ещё в средневековых русских исторических хрониках. В 19 веке это растение активно поставлялось на экспорт, и его вывозили даже контрабандой. Одно время в западных странах он составил серьёзную конкуренцию индийскому чаю. Готовили иван-чай, подвергая его особым ферментным процессам.
Кипрей является своего рода универсальным растением для России. Произрастая на огромной территории, он является прекрасным средством естественной рекультивации нарушенных деятельностью человека земель. Так, целые поля иван-чая возникают на месте пожарищ, вырубок леса, заброшенных деревень. Являясь отличным медоносом, растение обладает комплексом терапевтических свойств - повышает иммунитет, помогает при инфекциях и простуде, успокаивает, снимает боли и даже укрепляет волосы.
Таким образом, высказанную белгородцем идею нельзя считать безосновательной. Остаётся лишь предполагать: найдутся ли в регионе предприимчивые люди, которые подхватят инициативу Сергея Яровых.