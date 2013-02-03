Белгородский народный эксперт предложил вернуть на столы россиян иван-чай

Упоминая о популярности иван-чая, народный эксперт сетует на то, что культура потребления иван-чая, столь развитая до революции, к настоящему времени оказалась утраченной. По мнению автора идеи, попытка её возрождения могла бы принести и пользу, и прибыль. «Во всяком случае, должно быть не хуже, чем та труха, которую мы покупаем в одноразовых пакетиках под видом чая», - делится мыслями Сергей Яровых.