Футболист Артём Дзюба назвал своим кумиром Фёдора Емельяненко

Posted 31 января 2013,, 09:59
Published 31 января 2013,, 09:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Знаю всех боксёров, бойцов в смешанных единоборствах. Фёдор Емельяненко - вообще мой кумир. Мы с другом Ваней Комиссаровым в четыре часа ночи вставали на сборах, искали в Интернете трансляции его боев, - цитирует Дзюбу MixFight.ru. - Он всегда был императором, им и остался. Хоть и подкосили его три неожиданных поражения, которые меня очень расстроили».
Нападающий также рассказал, что даже спорил с одноклубниками на тему смешанных единоборств. По словам футболиста, для него именно Емельяненко - самый великий боец, тогда как спартаковцы Юра Мовсисян и Эйден Макгиди предпочитают бразильца Силву.