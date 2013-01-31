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Posted 31 января 2013,, 09:59

Published 31 января 2013,, 09:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Футболист Артём Дзюба назвал своим кумиром Фёдора Емельяненко

31 января 2013, 09:59
Знаменитый старооскольский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, сегодня занимающий пост президента Союза ММА России, является примером для подражания не только для единоборцев. На днях в том, что считает Последнего императора своим кумиром, признался футболист московского «Спартака» Артём Дзюба.

«Знаю всех боксёров, бойцов в смешанных единоборствах. Фёдор Емельяненко - вообще мой кумир. Мы с другом Ваней Комиссаровым в четыре часа ночи вставали на сборах, искали в Интернете трансляции его боев, - цитирует Дзюбу MixFight.ru. - Он всегда был императором, им и остался. Хоть и подкосили его три неожиданных поражения, которые меня очень расстроили».

Нападающий также рассказал, что даже спорил с одноклубниками на тему смешанных единоборств. По словам футболиста, для него именно Емельяненко - самый великий боец, тогда как спартаковцы Юра Мовсисян и Эйден Макгиди предпочитают бразильца Силву.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Емельяненко#Дзюба
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