Футболист Артём Дзюба назвал своим кумиром Фёдора Емельяненко

«Знаю всех боксёров, бойцов в смешанных единоборствах. Фёдор Емельяненко - вообще мой кумир. Мы с другом Ваней Комиссаровым в четыре часа ночи вставали на сборах, искали в Интернете трансляции его боев, - цитирует Дзюбу MixFight.ru. - Он всегда был императором, им и остался. Хоть и подкосили его три неожиданных поражения, которые меня очень расстроили».