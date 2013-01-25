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Posted 25 января 2013,, 13:10

Published 25 января 2013,, 13:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Управление молодёжной политики Белгородской области запустило новый интернет-портал

25 января 2013, 13:10
Новый интернет-ресурс «Молодчины.рф», или molodchiny.ru, заработал в День российского студенчества. Вместе с его запуском начальник управления молодёжной политики области Наталия Полуянова заявила о готовности широкого обсуждения резонансных тем.

Своё обращение, приуроченное к открытию портала, Наталия Полуянова озаглавила фразой «Мы открылись». «Мы — это новая команда управления молодёжной политики Белгородской области и Центра молодёжных инициатив. Мы надеемся, что новый интернет-портал поможет нам стать ближе, лучше понять друг друга, быстрее и эффективнее решить простые и сложные вопросы. Собственно, ваши вопросы, предложения, пожелания и комментарии мы будем рады видеть на наших официальных ресурсах в Твиттере, ВКонтакте и Facebook'е, а также в почтовом ящике mailto:molodchiny@yandex.ru, - говорится в тексте.

Одновременно с открытием сайта начальник управления молодёжной политики заявляет и о готовности построить работу обновлённого управления под тем же девизом: «Я пишу «Мы открылись» и подразумеваю не только сайт. Мы открылись для широкого обсуждения резонансных тем, мы открылись для творчества во всех его проявлениях, мы открылись для старшеклассников, студентов вузов и ссузов, работающей и безработной, городской и сельской молодёжи».

Портал «Молодчины» стал по сути новым сайтом управления молодёжной политики и Центра молодёжных инициатив. Само название портала образовано от словосочетания «МОЛОДость БелгородЧИНЫ». Закрытие прежнего ресурса произошло фактически одновременно со сменой руководства в управлении молодёжной политики. Официально она заняла свой новый пост в августе 2012 года, сменив в должности Павла Беспаленко, который работал начальником управления с 2002 года. По старому же адресу «Молодёжного портала» portal-31.ru и сейчас доступно только поле для ввода учётных записей администратора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Молодежь#Полуянова#Сайт
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