Управление молодёжной политики Белгородской области запустило новый интернет-портал

Одновременно с открытием сайта начальник управления молодёжной политики заявляет и о готовности построить работу обновлённого управления под тем же девизом: «Я пишу «Мы открылись» и подразумеваю не только сайт. Мы открылись для широкого обсуждения резонансных тем, мы открылись для творчества во всех его проявлениях, мы открылись для старшеклассников, студентов вузов и ссузов, работающей и безработной, городской и сельской молодёжи».