Управление молодёжной политики Белгородской области запустило новый интернет-портал

Posted 25 января 2013,, 13:10
Published 25 января 2013,, 13:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Своё обращение, приуроченное к открытию портала, Наталия Полуянова озаглавила фразой «Мы открылись». «Мы — это новая команда управления молодёжной политики Белгородской области и Центра молодёжных инициатив. Мы надеемся, что новый интернет-портал поможет нам стать ближе, лучше понять друг друга, быстрее и эффективнее решить простые и сложные вопросы. Собственно, ваши вопросы, предложения, пожелания и комментарии мы будем рады видеть на наших официальных ресурсах в Твиттере, ВКонтакте и Facebook'е, а также в почтовом ящике mailto:molodchiny@yandex.ru, - говорится в тексте.
Одновременно с открытием сайта начальник управления молодёжной политики заявляет и о готовности построить работу обновлённого управления под тем же девизом: «Я пишу «Мы открылись» и подразумеваю не только сайт. Мы открылись для широкого обсуждения резонансных тем, мы открылись для творчества во всех его проявлениях, мы открылись для старшеклассников, студентов вузов и ссузов, работающей и безработной, городской и сельской молодёжи».
Портал «Молодчины» стал по сути новым сайтом управления молодёжной политики и Центра молодёжных инициатив. Само название портала образовано от словосочетания «МОЛОДость БелгородЧИНЫ». Закрытие прежнего ресурса произошло фактически одновременно со сменой руководства в управлении молодёжной политики. Официально она заняла свой новый пост в августе 2012 года, сменив в должности Павла Беспаленко, который работал начальником управления с 2002 года. По старому же адресу «Молодёжного портала» portal-31.ru и сейчас доступно только поле для ввода учётных записей администратора.