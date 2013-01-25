Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2013,, 08:56

Published 25 января 2013,, 08:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский народный эксперт предложил создать волонтёрские отряды для борьбы со снегом

25 января 2013, 08:56
Свои соображения о том, как помочь коммунальщикам в решении самой главной зимней проблемы, белгородец изложил на сайте «Народная экспертиза».

В инициативе, размещённой на сайте 24 января, пользователь Сергей Яровых предлагает свой способ очистки от снега дворовых территорий, тротуаров и так далее. Поскольку, по мнению Яровых, коммунальные службы явно не успевают за снегопадами, то на помощь им должны прийти волонтёры. Координировать их сбор и работу должны РЭУ. Коммунальщики должны озаботиться и о том, чтобы обеспечить добровольцев лопатами и другим инвентарём.

Чтобы волонтёров не путали с дворниками, эксперт также предлагает выдавать им жилеты со специальным логотипом. Рассуждая о трудовых ресурсах, которые можно привлечь к уборке снега, Сергей Яровых идёт ещё дальше — он предлагает выдавать лопаты гражданам, отбывающим срок за административные правонарушения. Кроме того, по мнению автора идеи, не лишним было бы использовать на уборке снега и лиц, изобличённых в занятиях проституцией. Такая трудовая терапия действовала бы на них гораздо эффективнее штрафов, считает Яровых.

#Новости#Общество#Белгородская область#Денис Объедкин#Снег#Народная экспертиза
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18