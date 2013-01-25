Белгородский народный эксперт предложил создать волонтёрские отряды для борьбы со снегом

Чтобы волонтёров не путали с дворниками, эксперт также предлагает выдавать им жилеты со специальным логотипом. Рассуждая о трудовых ресурсах, которые можно привлечь к уборке снега, Сергей Яровых идёт ещё дальше — он предлагает выдавать лопаты гражданам, отбывающим срок за административные правонарушения. Кроме того, по мнению автора идеи, не лишним было бы использовать на уборке снега и лиц, изобличённых в занятиях проституцией. Такая трудовая терапия действовала бы на них гораздо эффективнее штрафов, считает Яровых.