Белгородский народный эксперт предложил создать волонтёрские отряды для борьбы со снегом

Posted 25 января 2013,, 08:56
Published 25 января 2013,, 08:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В инициативе, размещённой на сайте 24 января, пользователь Сергей Яровых предлагает свой способ очистки от снега дворовых территорий, тротуаров и так далее. Поскольку, по мнению Яровых, коммунальные службы явно не успевают за снегопадами, то на помощь им должны прийти волонтёры. Координировать их сбор и работу должны РЭУ. Коммунальщики должны озаботиться и о том, чтобы обеспечить добровольцев лопатами и другим инвентарём.
Чтобы волонтёров не путали с дворниками, эксперт также предлагает выдавать им жилеты со специальным логотипом. Рассуждая о трудовых ресурсах, которые можно привлечь к уборке снега, Сергей Яровых идёт ещё дальше — он предлагает выдавать лопаты гражданам, отбывающим срок за административные правонарушения. Кроме того, по мнению автора идеи, не лишним было бы использовать на уборке снега и лиц, изобличённых в занятиях проституцией. Такая трудовая терапия действовала бы на них гораздо эффективнее штрафов, считает Яровых.