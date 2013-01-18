Белгородские хоккеисты взяли реванш у лидера дивизиона

Posted 18 января 2013,, 12:48
Published 18 января 2013,, 12:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
После неудачи в первой выездной игре с металлургами из города Лиепая (1:4) белгородская молодёжь дала им бой в ответном поединке. 16 января хозяева льда победили за счёт мощного третьего периода. Во вчерашнем матче сценарий заключительной трети основного времени повторился, но наших ребят спасли три заброшенные шайбы в первых двух 20-минутках. Свой снайперский счёт пополнили белгородцы Даниил Кравченко, Данил Тряпичкин и Павел Шабров.
Через минуту после начала третьего периода бросок Сергея Карабулина закрепил результат — 4:1. Казалось, победа над лидером северо-западного дивизиона МХЛ-Б уже в кармане, однако игроки «Лиепаяс Металургс» снова выдали ударную концовку. За две с половиной минуты до сирены счёт сравнялся — 4:4.
В овертайме на четыре броска по воротам Ильи Румянцева белгородцы ответили семью, но ещё раз огорчить голкипера хозяев не удалось. Впрочем, не пропустил и вратарь «Белгорода», который к тому же без ошибок провёл и серию буллитов. А единственным, кто сумел переиграть в послематчевых штрафных бросках стража ворот «металлургов», оказался Тряпичкин. В итоге — тяжёлая победа «Белгорода» со счётом 5:4.