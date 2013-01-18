Белгородские хоккеисты взяли реванш у лидера дивизиона

В овертайме на четыре броска по воротам Ильи Румянцева белгородцы ответили семью, но ещё раз огорчить голкипера хозяев не удалось. Впрочем, не пропустил и вратарь «Белгорода», который к тому же без ошибок провёл и серию буллитов. А единственным, кто сумел переиграть в послематчевых штрафных бросках стража ворот «металлургов», оказался Тряпичкин. В итоге — тяжёлая победа «Белгорода» со счётом 5:4.