Артём Бекетов может вернуться в «Салют»

Артём Бекетов в «Салюте» уже играл. Было это в 2009 году, как раз когда командой руководил вернувшийся в неё главный тренер Сергей Ташуев. Тогда футболист провёл в белгородском клубе 26 игр, забив однажды. В 2010 году Бекетов вслед за Ташуевым ушёл в «Краснодар», оттуда перебрался в брянское «Динамо», где и играл до перехода в «Волгарь» - т. е. до лета 2012 года.