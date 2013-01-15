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Posted 15 января 2013,, 08:51

Published 15 января 2013,, 08:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Артём Бекетов может вернуться в «Салют»

15 января 2013, 08:51
28-летний полузащитник присоединится к белгородскому клубу в Турции, после чего может подписать с «Салютом» контракт.
Сюжет
Футбол

Как сообщает официальный сайт астраханского «Волгаря», где Бекетов провёл вторую половину 2012 года, полузащитник покидает клуб и переходит в белгородский «Салют». В то же время в пресс-службе «Салюта» отмечают, что Бекетов присоединится к клубу на сборах в Турции, но информацию о подписании контракта ещё не подтверждают.

За менее чем полгода, проведённые в «Волгаре», полузащитник сыграл 15 игр и забил два мяча. Любопытно, что одни из них - влетел в ворота «Салюта». Произошло это 2 октября в Астрахани, когда местные футболисты переиграли белгородцев с минимальным счётом 1:0.

Артём Бекетов в «Салюте» уже играл. Было это в 2009 году, как раз когда командой руководил вернувшийся в неё главный тренер Сергей Ташуев. Тогда футболист провёл в белгородском клубе 26 игр, забив однажды. В 2010 году Бекетов вслед за Ташуевым ушёл в «Краснодар», оттуда перебрался в брянское «Динамо», где и играл до перехода в «Волгарь» - т. е. до лета 2012 года.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Улицы#Салют
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