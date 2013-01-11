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Posted 11 января 2013,, 10:06

Published 11 января 2013,, 10:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В России изменился расчёт платежей в систему обязательного пенсионного страхования

11 января 2013, 10:06
Отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области информирует работодателей об изменениях в пенсионной системе страны.

В ведомстве сообщают, что базовый тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2013 году останется на уровне 22 %, на обязательное медицинское страхование — 5,1%. Предельный годовой заработок, с которого будут уплачиваться страховые взносы, составит 568 тыс. рублей плюс 10 % сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года) в систему ОПС для самозанятого населения в 2013 году будет рассчитываться исходя не из одного, а двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Поскольку с 1 января МРОТ установлен в размере 5 205 рублей, тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составит 32 479,2 рубля в год (5 205 рублей х 2 х 26 % х 12), или 2 706,6 рубля в месяц.

Тариф на обязательное медицинское страхование для самозанятого населения будет рассчитываться из одного МРОТ и в 2013 году составит 3 185,5 рубля в год (5 205 рублей х 5,1 % х 12). Общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование для самозанятых белгородцев составит 35 664,7 рубля.

В ведомстве обращают внимание, что новые бланки заполненных платёжных поручений уже размещены на сайте отделения .

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Пенсионный фонд#Платежи#Страхование
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