В России изменился расчёт платежей в систему обязательного пенсионного страхования

Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года) в систему ОПС для самозанятого населения в 2013 году будет рассчитываться исходя не из одного, а двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Поскольку с 1 января МРОТ установлен в размере 5 205 рублей, тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составит 32 479,2 рубля в год (5 205 рублей х 2 х 26 % х 12), или 2 706,6 рубля в месяц.