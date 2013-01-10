В Белгороде заработал консультационный центр по цифровому телевидению

Важность открытия консультационного центра подчеркнул заместитель мэра Белгорода Александр Гармашев: «Для традиционной городской застройки это событие, возможно, пройдёт незаметно, потому что 80 % многоквартирного жилого фонда города опутано кабельными сетями. Однако в Белгороде более 17 тысяч частных домовладений, которые в силу прежде всего экономических условий не могут получить качественный сигнал. Поэтому вещание эфирного цифрового телевидения для них — настоящий подарок. К тому же мы знаем, что вокруг Белгорода разрослись микрорайоны индивидуальной жилищной застройки, где живут люди, которые работают в городе, используют городскую инфраструктуру. Для них это событие тоже очень значимо».