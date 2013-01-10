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Posted 10 января 2013,, 11:05

Published 10 января 2013,, 11:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде заработал консультационный центр по цифровому телевидению

10 января 2013, 11:05
Подразделение, дающее консультации по вопросам перехода населения региона с аналогового на цифровое телевещание, открылось сегодня в здании Белгородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Символическую ленту перерезали сотрудники генеральной дирекции РТРС и белгородского филиала компании, представители администрации губернатора области и мэрии Белгорода. По словам директора филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ» Сергея Моисеева, центр консультационной поддержки призван главным образом информировать население региона о возможностях цифрового телевидения и давать ответы на все возникающие при переходе с аналогового на цифровое вещание вопросы. В частности, специалисты готовы подсказать, какое оборудование лучше купить для возможности получения качественного сигнала.

Напомним, что тестовое вещание цифрового телевидения началось в Белгородской области с прошлого года. На сегодня жители восьми районов получают цифровой сигнал. «Мы получили возможность применения новых технологий, — рассказал начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Юрий Банчук. — До этого времени у нас было покрыто 97 % области двумя федеральными каналами. Теперь мы будем предоставлять возможность увеличения этого количества до восьми каналов на первоначальном этапе». Далее их число намерены довести до 20.

К тому же в ближайшее время цифровое вещание охватит и другие районы области: «В 2013 году мы должны поставить ещё 13 объектов, — заявил в ходе церемонии открытия консультационного центра Сергей Моисеев. — Это позволит нам говорить уже не о 40 % населения Белгородской области, которое уже получило возможность принимать эфирное цифровое вещание, а о 90 % и более».

В самом Белгороде цифровой сигнал появится после ввода в эксплуатацию пока что строящейся башни. Как сообщил С. Моисеев, её строители обещают передать Белгородскому ОРТПЦ в I полугодии 2013 года.

Важность открытия консультационного центра подчеркнул заместитель мэра Белгорода Александр Гармашев: «Для традиционной городской застройки это событие, возможно, пройдёт незаметно, потому что 80 % многоквартирного жилого фонда города опутано кабельными сетями. Однако в Белгороде более 17 тысяч частных домовладений, которые в силу прежде всего экономических условий не могут получить качественный сигнал. Поэтому вещание эфирного цифрового телевидения для них — настоящий подарок. К тому же мы знаем, что вокруг Белгорода разрослись микрорайоны индивидуальной жилищной застройки, где живут люди, которые работают в городе, используют городскую инфраструктуру. Для них это событие тоже очень значимо».

Белгородский центр консультационной поддержки стал 36-м по счёту в России. Задать вопросы жители города и области могут по телефону (4722) 55-66-77, через интернет-сайт РТРС либо непосредственно обратившись к специалисту по адресу: ул. Мокроусова, 6.

В центре организуют работу, когда специалисты будут выезжать на дом к людям, не способным самостоятельно настроить оборудование. В первую очередь речь идёт о пенсионерах. На первоначальном этапе эта услуга будет предоставляться населению бесплатно. «Надеемся, что не дойдёт до установления на неё какого-то определённого тарифа», — пояснил С. Моисеев.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Цифровое телевидение#Ортпц#Телевещание
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