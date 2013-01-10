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Posted 10 января 2013,, 09:05

Published 10 января 2013,, 09:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Александр Емельяненко несколько месяцев проведёт в мировом историческом центре православия

10 января 2013, 09:05
После завершения карьеры бойца смешанных единоборств староосколец Александр Емельяненко заявил о желании несколько месяцев провести в одном из самых почитаемых у православных христиан мест — на Афонском полуострове.

О своём визите Александр Емельяненко сообщил в преддверии новогодних праздников. «Уважаемые фанаты, летом этого года я был в мужских монастырях на острове Афон в Греции, это одно из самых почитаемых христианами мест на земле. Сейчас я опять решил вернуться на Афон и пробыть здесь несколько месяцев, — сообщил А. Емельяненко на своём официальном сайте. — Я благодарю вас за поддержку, за то, что вы были со мной в этот последний и трудный для меня месяц».

В декабре промоутерская компания М1 Global, которой руководит Вадим Финкельштейн, приняла решение расторгнуть контракт с Емельяненко-младшим. В это же время старооскольский боец заявил о завершении карьеры, объяснив его проблемами со здоровьем.

Последний бой Александр Емельяненко провёл в ноябре 2012 года с Джеффом Монсоном, уступив американцу во втором раунде. Всего на профессиональном ринге спортсмен провёл 27 боев, в которых одержал 21 победу. А. Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России по дзюдо.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#ММА#Емельяненко#Александр емельяненко
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