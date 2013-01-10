Александр Емельяненко несколько месяцев проведёт в мировом историческом центре православия

Posted 10 января 2013,, 09:05
Published 10 января 2013,, 09:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О своём визите Александр Емельяненко сообщил в преддверии новогодних праздников. «Уважаемые фанаты, летом этого года я был в мужских монастырях на острове Афон в Греции, это одно из самых почитаемых христианами мест на земле. Сейчас я опять решил вернуться на Афон и пробыть здесь несколько месяцев, — сообщил А. Емельяненко на своём официальном сайте. — Я благодарю вас за поддержку, за то, что вы были со мной в этот последний и трудный для меня месяц».
В декабре промоутерская компания М1 Global, которой руководит Вадим Финкельштейн, приняла решение расторгнуть контракт с Емельяненко-младшим. В это же время старооскольский боец заявил о завершении карьеры, объяснив его проблемами со здоровьем.
Последний бой Александр Емельяненко провёл в ноябре 2012 года с Джеффом Монсоном, уступив американцу во втором раунде. Всего на профессиональном ринге спортсмен провёл 27 боев, в которых одержал 21 победу. А. Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России по дзюдо.