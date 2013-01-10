Александр Емельяненко несколько месяцев проведёт в мировом историческом центре православия

О своём визите Александр Емельяненко сообщил в преддверии новогодних праздников. «Уважаемые фанаты, летом этого года я был в мужских монастырях на острове Афон в Греции, это одно из самых почитаемых христианами мест на земле. Сейчас я опять решил вернуться на Афон и пробыть здесь несколько месяцев, — сообщил А. Емельяненко на своём официальном сайте. — Я благодарю вас за поддержку, за то, что вы были со мной в этот последний и трудный для меня месяц».