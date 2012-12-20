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Posted 20 декабря 2012,, 14:55

Published 20 декабря 2012,, 14:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские дети пообщались с главной Снегурочкой страны

20 декабря 2012, 14:55
Ростелеком организовал межрегиональную видеоконференцию с центром в Костроме, благодаря которой дети из Белгородской области и остальных 15 регионов ЦФО получили возможность вживую пообщаться с главной Снегурочкой России.

Родиной Снегурочки официально признана Кострома, которая входит в Центральный федеральный округ. Традиционно каждый год перед Новым Годом в Кострому из Великого Устюга приезжает Дед Мороз и забирает Снегурочку на главную ёлку страны - в Московский Кремль.

Видеоконференция с главной Снегурочкой страны, организованная компанией «Ростелекомом», объединила 16 студий в каждом регионе Центрального федерального округа, в каждой из которых собрались более 20 детей, желающих увидеть настоящую новогоднюю героиню и пообщаться с ней.

Больше всего детей интересовало, кто родители Снегурочки, что она делает летом, во сколько лет можно стать Снегурочкой, а также чем кормят оленей, чтобы они летали. Также во время видеоконференции Снегурочка научила детей создавать новогодние украшения.

В завершении видеоконференции Снегурочка назвала победителей конкурса вопросов «Расскажи, Снегурочка, как дела?». В рамках этого конкурса, вопросы внучке Деда Мороза можно было задать через Интернет-ресурсы компании «Ростелеком» - информационно-развлекательный портал «Отличный журнал» и официальную страницу «Ростелеком-Центр» на Facebook. Победители конкурса были определены в каждом регионе и получили от главной Снегурочки России и компании «Ростелеком» новогодние санки.

Победителем от Белгородского филиала стал 10-летний Денис Жилин. Его интересовало, какое отчество у Снегурочки и кто её родители. Полный список всех победивших в конкурсе вопросов и ответы на них опубликованы на сайте «Отличный журнал».

«В преддверии Нового года все дети находятся в ожидании чудес и сюрпризов, а больше всего они мечтают наяву встретить Деда Мороза и Снегурочку. Мы очень рады, что с помощью наших технологий мы смогли организовать такую волшебную встречу - я уверен, что все дети будут долго её вспоминать и гордиться тем, что приняли в ней участие», - отметил директор Белгородского филиала ОАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Снегурочка#Ростелеком#Кострома
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