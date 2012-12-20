Белгородские дети пообщались с главной Снегурочкой страны

«В преддверии Нового года все дети находятся в ожидании чудес и сюрпризов, а больше всего они мечтают наяву встретить Деда Мороза и Снегурочку. Мы очень рады, что с помощью наших технологий мы смогли организовать такую волшебную встречу - я уверен, что все дети будут долго её вспоминать и гордиться тем, что приняли в ней участие», - отметил директор Белгородского филиала ОАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко.