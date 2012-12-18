Газовики призывают белгородцев встретить новый год без долгов

Показания потребители могут передать любым удобным способом:

- указав в специальных графах квитанции;

- через официальный сайт компании;

- позвонив по телефону или непосредственно обратившись в абонентский отдел по месту жительства.



Абонентам, не передавшим свои показания на конец месяца, плата за потреблённый газ будет определяться в соответствии с требованиями действующего законодательства.