Газовики призывают белгородцев встретить новый год без долгов

Posted 18 декабря 2012,, 14:00
Published 18 декабря 2012,, 14:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Показания потребители могут передать любым удобным способом:
- указав в специальных графах квитанции;
- через официальный сайт компании;
- позвонив по телефону или непосредственно обратившись в абонентский отдел по месту жительства.
Абонентам, не передавшим свои показания на конец месяца, плата за потреблённый газ будет определяться в соответствии с требованиями действующего законодательства.