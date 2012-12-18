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Posted 18 декабря 2012,, 14:00

Published 18 декабря 2012,, 14:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Газовики призывают белгородцев встретить новый год без долгов

18 декабря 2012, 14:00
Компания «Газпром межрегионгаз Белгород» просит своих абонентов оплатить задолженность за потреблённый газ, а также сообщить показания прибора учёта газа до конца 2012 года.

Показания потребители могут передать любым удобным способом:
- указав в специальных графах квитанции;
- через официальный сайт компании;
- позвонив по телефону или непосредственно обратившись в абонентский отдел по месту жительства.

Абонентам, не передавшим свои показания на конец месяца, плата за потреблённый газ будет определяться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Газпром#Газ#Абонент#Задожленность
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