Сергей Ташуев: Белгород заслуживает хорошую команду

«Подготовка к сезону у нас получилась скомканной. Провели две недели в Кисловодске и сразу в бой. Комплектовались тоже на скорую руку. Это не могло не сказаться на нашем выступлении. Наигрывали связи уже по ходу сезона. Игроки толком не успели отдохнуть после сезона во второй лиге, — приводит слова С. Ташуева официальный сайт ФНЛ. — Теперь возникает другая проблема. Команда будет готовиться чуть ли не три месяца, а проведёт всего 12 матчей. Психологически игрокам будет очень тяжело. В голове будет сидеть мысль: весь сезон ещё впереди, а на самом деле отрезок получится совсем коротким. Пару неудачных матчей могут надломить ребят. Времени же на раскачку нет. Ну ничего, будем готовиться к сезону».