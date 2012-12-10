Сергей Ташуев: Белгород заслуживает хорошую команду

Posted 10 декабря 2012,, 11:50
Published 10 декабря 2012,, 11:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Подготовка к сезону у нас получилась скомканной. Провели две недели в Кисловодске и сразу в бой. Комплектовались тоже на скорую руку. Это не могло не сказаться на нашем выступлении. Наигрывали связи уже по ходу сезона. Игроки толком не успели отдохнуть после сезона во второй лиге, — приводит слова С. Ташуева официальный сайт ФНЛ. — Теперь возникает другая проблема. Команда будет готовиться чуть ли не три месяца, а проведёт всего 12 матчей. Психологически игрокам будет очень тяжело. В голове будет сидеть мысль: весь сезон ещё впереди, а на самом деле отрезок получится совсем коротким. Пару неудачных матчей могут надломить ребят. Времени же на раскачку нет. Ну ничего, будем готовиться к сезону».
В конце ноября в «Салюте» сменился президент. Теперь эту должность занимает Юрий Клепиков. Главный тренер отозвался о нём с положительной стороны: «Это очень серьёзный руководитель. Вникает во все наши проблемы. И надеюсь, что с его приходом ситуация в клубе станет более стабильной. Так что на перспективы развития белгородского футбола я смотрю с оптимизмом».
«Нам нужно усилить атакующую группу, — сообщил Ташуев, рассуждая о трансферных планах. — Мы много владеем мячом и чуть ли не чемпионы по этому показателю, а забиваем не так много, как хотелось бы. Так что ведём поиски нападающих, игроков способных завершить голом комбинацию. Нужен ещё инсайд. Будем строить игру с акцентом на взятие ворот соперника».
Для того чтобы сохранить с «Салютом» место в ФНЛ на следующий год, наставник пообещал, что команда будет биться в каждой игре. «Дадим бой нашим соперникам. Будем сражаться в каждом матче. Всё будет нормально. А уж на следующий сезон поставим совсем другие задачи. Белгород заслуживает хорошую команду», — отметил Ташуев.