Врио главы Шебекинского района стал Алексей Калашников

Место главы района стало вакантным после ухода Станислава Алейника в правительство области на пост начальника департамента агропромышленного комплекса, о чём ранее сообщало ИА «Бел.Ру». Согласно информации на официальном сайте Шебекинского района, теперь временно исполняет обязанности главы района Алексей Калашников. Для утверждения на пост главы ему предстоит пройти конкурс с участием других претендентов на это место. Утверждают кандидатуру главы депутаты муниципального совета.