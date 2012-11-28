Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2012,, 13:45

Published 28 ноября 2012,, 13:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Врио главы Шебекинского района стал Алексей Калашников

28 ноября 2012, 13:45
Бывший руководитель Центра социальных инвестиций и строительства Белгородской области Алексей Николаевич Калашников назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Шебекинского района.

Место главы района стало вакантным после ухода Станислава Алейника в правительство области на пост начальника департамента агропромышленного комплекса, о чём ранее сообщало ИА «Бел.Ру». Согласно информации на официальном сайте Шебекинского района, теперь временно исполняет обязанности главы района Алексей Калашников. Для утверждения на пост главы ему предстоит пройти конкурс с участием других претендентов на это место. Утверждают кандидатуру главы депутаты муниципального совета.

Ранее Алексей Калашников возглавлял региональный Центр социальных инвестиций и строительства.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Шебекинский район#Калашников
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18